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Австрія заявила про готовність очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні

Чотири з п'яти партій у парламенті Австрії виступають за підтримку України в гуманітарній сфері.

Австрія заявила про готовність очолити міжнародну коаліцію з надання гуманітарної допомоги Україні
Руслан Стефанчук і Вольфганг Соботка
Фото: Руслан Стефанчук

Австрія хоче зосередитися на гуманітарній допомозі Україні і готова взяти на себе лідерство у цьому напрямку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на президента Національної ради Австрії Вольфганга Соботку.

Соботка розповів, що така коаліція могла б бути відображена "у вигляді програми в рамках Європейського Союзу". 

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Очолити процес із австрійського боку процес мали б МЗС чи федеральна канцелярія. 

"Ми можемо пишатися тим, що чотири партії беззастережно виступають за підтримку України в гуманітарній сфері. Цього не скажеш лише про одну партію – FPÖ", - заявив президент Національної ради Австрії.

Соботка наголосив, що Австрія зараз надає Україні гуманітарну допомогу за різними напрямками. Зокрема, Відень підтримує рятувальні служби та пожежні команди. 

Водночас важливим напрямком, який потребує посилення, є прийняття на лікування та реабілітацію українців, постраждалих внаслідок війни.

Як вважає Соботка, завдяки конструктивному утриманню нейтральної Австрії Євросоюз може надавати Україні підтримку у військовій сфері.

Також очільник австрійського парламенту підкреслив, що Відень підтримує Формулу миру президента України. 

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