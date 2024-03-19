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У Конгресі США пропонують надати частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики

Варіант допомоги у позику вітають не лише республіканці, а й демократи.

У Конгресі США пропонують надати частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики
Джо Байден
Фото: CNN

Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.

Про це повідомляє видання Politico, пише "Укрінформ".

Як пише видання, ця ідея витала тижнями, натхненна нещодавніми заявами колишнього президента Дональда Трампа про те, що вся зовнішня допомога США — не лише Україні — має надаватися у вигляді позики, а не прямої допомоги.

Однак зараз цю можливість сприймають набагато серйозніше. Зокрема, сенатор Ліндсі Грем, який напередодні відвідав Київ та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським, натякнув на "безпроцентну позику з можливістю відмови".

Республіканці уточнюють, що позика стосуватиметься 12 млрд дол. із загального пакету 60 млрд доларів, який запропонував у своєму запиті для України президент США Джо Байден. Решта 48 млрд доларів мають повернутися в оборонно-промислову базу США.

Аналогічний варіант розглядають й у Палаті представників, де допомогу Україні продовжують блокувати саме республіканці на чолі зі спікером Майком Джонсоном. 

Деякі конгресмени-республіканці активно підхопили ідею з позикою та пішли з нею до Джонсона. За словами обізнаних джерел, Джонсон порадив їм скласти пропозицію, обговорити її з колегами в Республіканській партії, а потім, якщо партійна конференція схвалить, можливо, просувати її далі.

У свою чергу демократи також радісно зустріли варіант допомоги України "у позику".

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