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Данія з Нідерландами і США озвучили на "Рамштайні" ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16

Також міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен представив колегам дані про вміст шістнадцятого пакету допомоги Києву. 

Данія з Нідерландами і США озвучили на "Рамштайні" ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16
Зустріч у форматі "Рамштайн" у Берліні, 19 березня 2024 року
Фото: Міноборони Данії

На засіданні у форматі "Рамштайн" 19 березня Данія озвучила Нідерландам і США ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16.

Про це йдеться на сайті данського Міністерства оборони.

Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен представив колегам дані про вміст шістнадцятого пакету допомоги Києву. Йдеться, зокрема, про відправлення установок CAESAR і боєприпасів калібру 155 мм.

Також ішла мова про винищувачі.

"Зустріч під керівництвом Америки дає мені можливість зустрітися віч-на-віч з моїми колегами з міністерств оборони, обговорити ситуацію в Україні та разом знайти рішення на благо українців і для нашої спільної безпеки. Ми, окрім іншого, використали сьогоднішню зустріч для надання інформації спільно зі США та Нідерландами про статус передачі перших винищувачів F-16 Україні", - заявив Троельс Лунд Поульсен.

Яка ситуація з винищувачами для України

  • Наша держава може розгорнути F-16 вже в липні цього року, але тільки декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
  • The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. 
  • Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.
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