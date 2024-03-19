Данія з Нідерландами і США озвучили на "Рамштайні" ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16

На засіданні у форматі "Рамштайн" 19 березня Данія озвучила Нідерландам і США ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16.
Про це йдеться на сайті данського Міністерства оборони.
Міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен представив колегам дані про вміст шістнадцятого пакету допомоги Києву. Йдеться, зокрема, про відправлення установок CAESAR і боєприпасів калібру 155 мм.
Також ішла мова про винищувачі.
"Зустріч під керівництвом Америки дає мені можливість зустрітися віч-на-віч з моїми колегами з міністерств оборони, обговорити ситуацію в Україні та разом знайти рішення на благо українців і для нашої спільної безпеки. Ми, окрім іншого, використали сьогоднішню зустріч для надання інформації спільно зі США та Нідерландами про статус передачі перших винищувачів F-16 Україні", - заявив Троельс Лунд Поульсен.
Яка ситуація з винищувачами для України
- Наша держава може розгорнути F-16 вже в липні цього року, але тільки декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
- The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій.
- Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.