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Німеччина та Італія підтримують початок перемовин про членство Боснії та Герцеговини у ЄС

Лідери блоку обговорять це питання на саміті 21 березня.

Німеччина та Італія підтримують початок перемовин про членство Боснії та Герцеговини у ЄС
Фото: osce.usmission.gov

Група країн Євросоюзу, включно з Німеччиною, наполягають на схваленні початку переговорів про членство з Боснії та Герцеговини у блоці.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

27 лідерів ЄС обговорять на саміті в четвер пропозицію Єврокомісії розпочати переговори з балканською країною. Перед початком переговорів усі країни-члени повинні погодитися на цей крок.

“За останні кілька місяців ми побачили явний прогрес реформ у Боснії та Герцеговині, і ми також повинні це вшановувати”, − заявила міністерка європейських справ Німеччини Анна Лурманн.

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Поштовх до наближення Боснії до блоку також підтримують Австрія, Італія та Греція. Натомість Франція, Нідерланди та Данія є більш скептичними. Французький міністр з питань Європи Жан-Ноель Барро заявив, що Париж вважає зусилля Боснії після того, як вона стала кандидатом, “надто обмеженими”. 

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну пожвавило прагнення ЄС до розширення в Східній і Центральній Європі, а його нинішні країни-члени погодилися в грудні почати переговори про приєднання з Україною та Молдовою.

Боснія є офіційним кандидатом на членство з 2022 року, але їй потрібно було здійснити низку серйозних реформ, перш ніж отримати “зелене світло” на перемовини.

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