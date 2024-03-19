Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня

У Польщі фермери анансували на середу, 20 березня масштабні акції протесту по всій теритррії країни. Зокрема, планають демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади у близько 400 місцях. Також зачеплять і десяток важливих доріг на під’їзді до Варшави.

Про це повідомляє RMF24.

Проте мерія Вроцлава, де фермери хотіли протестувати, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста, аргументуючи це проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.

Протестувальники будуть проводити акцію у Кракові, тому тамтешня поліція попередила про труднощі на вулицях. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.

Проблеми очікують також у Гданську, де акція на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.

У Люблінському воєводстві протестувальникам із міркувань безпеки заборонили організовувати акцію на об’їзній частині міста, яка є ділянкою національної дороги між Варшавою та кордоном з Білоруссю .