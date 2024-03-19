Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня

У Польщі фермери анансували на середу, 20 березня масштабні акції протесту по всій теритррії країни. Зокрема, планають демонстрації з сільськогосподарською технікою та блокади у близько 400 місцях. Також зачеплять і десяток важливих доріг на під’їзді до Варшави.
Про це повідомляє RMF24.
Проте мерія Вроцлава, де фермери хотіли протестувати, не дала дозволу на акції в адміністративному районі міста, аргументуючи це проблеми для дорожнього руху та безпеки містян. Організатори хочуть оскаржувати рішення у суді.
Протестувальники будуть проводити акцію у Кракові, тому тамтешня поліція попередила про труднощі на вулицях. Громадян закликають у цей день пересісти з особистих авто на громадський транспорт, щоб уникнути заторів.
Проблеми очікують також у Гданську, де акція на вулицях міста триватиме з 10 до 16 години.
У Люблінському воєводстві протестувальникам із міркувань безпеки заборонили організовувати акцію на об’їзній частині міста, яка є ділянкою національної дороги між Варшавою та кордоном з Білоруссю .
- 6 березня у Варшаві польські фермери влаштували масштабний протест. У столиці Польщі палили шини і принесли під канцелярію прем’єра труну.
- 18 березня польські фермери заблокували рух біля двох пунктів пропуску з Німеччиною. Вантажівки можуть проїхати лише через один пункт.
- Місяцями польські фермери блокували кордон з Україною. Однак польській міністр сільського господарства говорив, що блокувати треба "інший кордон". "Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину – ми теж бачимо у Німеччині протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України, де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок", – заявив Колодзєйчак.