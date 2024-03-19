Гаїті пережив найжорстокіший день бандитського насильства. Загинули десятки людей

Тіло вбитого чоловіка на вулиці в Порт-о-Пренсі, Гаїті, 18 березня 2024 року

Острів Гаїті пережив найжорстокіший день поточної безпекової кризи. Понад десять людей загинули внаслідок стрілянини, організованої бандитами, пише BBC. Їхні тіла лежали просто на вулицях.

Окрім масових убивств, також скоїли напад на будинок судді – чітке повідомлення елітам країни, як змагаються за владу. Все це відбулося в умовно безпечній частині столиці.

Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел назвала ситуацію на Гаїті "жахливою" і порівняла беззаконня з постапокаліптичним фільмом "Божевільний Макс".

Останній спалах насильства в Порт-о-Пренсі є нагадуванням, що Гаїті залишається ближчим до анархії, ніж до стабільності.

Під час безпекової кризи закрили велику кількість лікарень, і близько 3000 вагітних ризикують народити без медичної допомоги. По всій країні гуманітарна потреба зараз критична, а допомога надходить дуже повільно. Мільйонам людей все важче знайти найнеобхідніші речі – їжу, воду та безпечний притулок.

Унаслідок конфлікту близько 360 000 людей були змушені виїхати зі своїх домівок до безпечніших районів. Однією з таких внутрішніх біженок є Фара Оксіма, яку разом з її дітьми вигнали з будинку в районі, який опинився під контролем бандитів.

"Я не знаю, що робити, я спостерігаю колапс країни. Лише Бог може змінити це місце, тому що звідти, де я сиджу, я не бачу жодних змін", – сказала вона журналістам.

Фото: EPA/UPG Тіло вбитого чоловіка лежить на смітнику в Порт-о-Пренсі, Гаїті, 15 березня 2024 року.

Фото: EPA/UPG Вбитого невідомого забирають з вулиці в Порт-о-Пренсі, Гаїті, 18 березня 2024 року.

Криза на Гаїті