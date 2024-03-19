Гаїті пережив найжорстокіший день бандитського насильства. Загинули десятки людей

Острів Гаїті пережив найжорстокіший день поточної безпекової кризи. Понад десять людей загинули внаслідок стрілянини, організованої бандитами, пише BBC. Їхні тіла лежали просто на вулицях.
Окрім масових убивств, також скоїли напад на будинок судді – чітке повідомлення елітам країни, як змагаються за владу. Все це відбулося в умовно безпечній частині столиці.
Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел назвала ситуацію на Гаїті "жахливою" і порівняла беззаконня з постапокаліптичним фільмом "Божевільний Макс".
Останній спалах насильства в Порт-о-Пренсі є нагадуванням, що Гаїті залишається ближчим до анархії, ніж до стабільності.
Під час безпекової кризи закрили велику кількість лікарень, і близько 3000 вагітних ризикують народити без медичної допомоги. По всій країні гуманітарна потреба зараз критична, а допомога надходить дуже повільно. Мільйонам людей все важче знайти найнеобхідніші речі – їжу, воду та безпечний притулок.
Унаслідок конфлікту близько 360 000 людей були змушені виїхати зі своїх домівок до безпечніших районів. Однією з таких внутрішніх біженок є Фара Оксіма, яку разом з її дітьми вигнали з будинку в районі, який опинився під контролем бандитів.
"Я не знаю, що робити, я спостерігаю колапс країни. Лише Бог може змінити це місце, тому що звідти, де я сиджу, я не бачу жодних змін", – сказала вона журналістам.
Криза на Гаїті
- Карибський острів охопила тривала політична та гуманітарна криза. Правозахисні групи повідомляють про припинення постачання продовольства, масові вбивства, викрадення та сексуальне насильство. Сотні тисяч людей були переміщені.
- Гаїті не має обраних представників влади з початку 2023, і наступні вибори будуть першими з 2016 року. Експрем'єр Анрі, якого багато гаїтян вважають корумпованим, неодноразово відкладав вибори, заявляючи, що спочатку потрібно відновити безпеку.
- Анрі очолював карибську країну після вбивства її останнього президента у 2021 році. Вплив озброєних банд на його адміністрацією спонукали Анрі вирушити до Кенії наприкінці лютого, щоб заручитися підтримкою місії безпеки, яка взаємодіяла з ООН. Однак за його відсутності конфлікт різко загострився, і він подав у відставку.
- За день до відставки угруповання напали на Національний палац і підпалили будівлю Міністерства внутрішніх справ, атакували міжнародний аеропорт. З в'язниць втекло щонайменше чотири тисячі в'язнів. У країні оголосили надзвичайний стан та комендантську годину.