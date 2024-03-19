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Молдова не дозволила представникам Росії прибути на конференцію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Російське МЗС погрожує, що “дії Кишинева не залишаться без відповіді”.

Молдова не дозволила представникам Росії прибути на конференцію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Офіційні представники Росії не зможуть особисто взяти участь у 34-й регіональній конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), яка відбудеться у Молдові.

Про це повідомляє Moldpres.

“З огляду на агресивну війну Російської Федерації проти України, яка грубо порушила Статут ООН, спровокувала численні кризи і підірвала продовольчу безпеку на міжнародному рівні, МЗС прийняло рішення не допускати особистої участі офіційних представників Росії і обмежити на рівні посольства або в онлайн-форматі”, - зазначило МЗС Молдови.

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Молдова прийматиме 34 Регіональну конференцію FAO з 14 по 17 травня 2024 року. 

На конференції обговорять актуальні теми у сфері сільського господарства, безпеки харчових продуктів, цифровізації у сталому використанні земель, лісів та водних ресурсів.

МЗС РФ заявило, що “дії Кишинева не залишаться без відповіді з російської сторони”.

  • МЗС Молдови повідомило, що вручило ноту протесту російському послу Олегу Васнєцову через відкриття дільниць для голосування на виборах президента Росії.
  • Посол РФ був також офіційно повідомлений про те, що у зв'язку з цим один із співробітників російського посольства оголошений персоною нон грата на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.
  • У так званій "Придністровській Молдавській Республіці" було відкрито шість дільниць для голосування під час виборів президента РФ. Хоча МЗС Молдови дозволило відкрити лише одну виборчу дільницю – у Кишиневі.
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