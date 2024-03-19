Молдова не дозволила представникам Росії прибути на конференцію Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Офіційні представники Росії не зможуть особисто взяти участь у 34-й регіональній конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), яка відбудеться у Молдові.
Про це повідомляє Moldpres.
“З огляду на агресивну війну Російської Федерації проти України, яка грубо порушила Статут ООН, спровокувала численні кризи і підірвала продовольчу безпеку на міжнародному рівні, МЗС прийняло рішення не допускати особистої участі офіційних представників Росії і обмежити на рівні посольства або в онлайн-форматі”, - зазначило МЗС Молдови.
Молдова прийматиме 34 Регіональну конференцію FAO з 14 по 17 травня 2024 року.
На конференції обговорять актуальні теми у сфері сільського господарства, безпеки харчових продуктів, цифровізації у сталому використанні земель, лісів та водних ресурсів.
МЗС РФ заявило, що “дії Кишинева не залишаться без відповіді з російської сторони”.
- МЗС Молдови повідомило, що вручило ноту протесту російському послу Олегу Васнєцову через відкриття дільниць для голосування на виборах президента Росії.
- Посол РФ був також офіційно повідомлений про те, що у зв'язку з цим один із співробітників російського посольства оголошений персоною нон грата на території Республіки Молдова і повинен залишити країну.
- У так званій "Придністровській Молдавській Республіці" було відкрито шість дільниць для голосування під час виборів президента РФ. Хоча МЗС Молдови дозволило відкрити лише одну виборчу дільницю – у Кишиневі.