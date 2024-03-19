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Косово оголосило про другий пакет допомоги Україні

Наступного тижня в Україну надійде перший пакет допомоги з Косова.

Косово оголосило про другий пакет допомоги Україні
Міністр оборони Косово Еюп Македончі
Фото: botasot.info

Косово надасть Україні другий пакет військової допомоги Україні, до якого входять боєприпаси до мінометів.

Про це повідомив міністр оборони частково визнаного Косова Еюп Мачедонсі.

"Косово продовжуватиме підтримувати Україну у її героїчній війні проти російської агресії. Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України, що складається з мінометних снарядів", – написав Еюп Мачедонсі.

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Він додав, що наступного тижня в Україну надійде перший пакет допомоги з Косова. До нього входять вантажівки, а також тактичні та броньовані автомобілі.

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