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Крім Польщі Франція теж закликає до обмеження українського імпорту в ЄС

Пропоновані обмеження, крім зерна, поширять на різні крупи і мед. 

Крім Польщі Франція теж закликає до обмеження українського імпорту в ЄС
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Франція приєдналася до Польщі, закликаючи до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, передає Politico з посиланням на європейських дипломатів.

Париж погрожує зірвати переговори про продовження доступу Києва до вільної торгівлі з ЄС ще на рік.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися минулої п'ятниці під час саміту Веймарського трикутника в Берліні, де закликали підтримати Україну у війні з РФ. Але також обоє посадовців уклали угоду про вирівнювання Парижа та Варшави перед вирішальними переговорами в ЄС, спрямованими на усунення розколу в питанні торгівлі з Києвом.

Ця ситуація вартуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходу від торгівлі. "Це величезний удар для країни, яка потребує всієї можливої допомоги", — сказав один із дипломатів.

Ці суперечки ризикують затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього тижня та викрити порожні декларації лідерів блоку про солідарність з Україною. Європейські посадовці зазнають тиску вдома з боку фермерів, які заявляють, що не можуть конкурувати з Україною через дешевий імпорт, оскільки вони пов'язані бюрократією ЄС.

Пропоновані обмеження, крім зерна, поширять на різні крупи і мед. 

  • Тим часом через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.
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