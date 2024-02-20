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Україна хоче прокласти додатковий маршрут Дунаєм через польську блокаду

Пропонований маршрут проляже від Ізмаїла до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Україна хоче прокласти додатковий маршрут Дунаєм через польську блокаду
Дунай
Фото: fairwaydanube.eu

Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня, передає Bloomberg.

Через складну ситуацію в Чорному морі Дунай став пріоритетним напрямком для українського експорту. Значну кількість сільськогосподарських культур транспортують залізницею та автомобільним транспортом через територію ЄС. Наразі польські фермери, протестуючи проти того, що вони називають неконтрольованим напливом українських продуктів харчування, блокують цей ключовий маршрут.

"Наші плани на цей рік - усунути всі штучні перешкоди для експортерів, і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики", - заявив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. 

Він зазначив, що Україна планує контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія "передбачуваніша", ніж польський кордон.

Пропонований новий маршрут проляже від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини. Українське Дунайське пароплавство вже збудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Хоча багато експортерів віддають перевагу Чорному морю, оскільки транспортування ним дешевше, але обсяги через Дунай, як і раніше, становлять 1,2-1,8 млн тонн на місяць.

Київ також використовував автомобільний і залізничний транспорт для торгівлі протягом усієї війни. Наразі через блокаду кордону обсяги експорту через Польщу впали до 300 000 тонн на місяць з 1,3 мільйона у 2022 році.

  • Увечері 20 лютого Держприкордонслужба повідомила, що польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною. 
  • Тим часом Укрзалізниця закликала українських аграріїв переорієнтувати свої потоки на угорський напрямок.
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