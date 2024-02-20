Польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною, - Держприкордонслужба

Польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів і автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.
Прикордонники повідомили, що учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".
"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - додали в ДПСУ.
- Раніше польські протестувальники заявили, що 20 лютого збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Як ішлося у заяві страйкарів, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
- Зі свого боку, польські мисливці повідомили, що теж приєднаються до фермерських протестів.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Натомість 20 лютого, о 12.00 українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" у відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками.