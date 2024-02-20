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Польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною, - Держприкордонслужба

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів і автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". 

Польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною, - Держприкордонслужба
Блокування кордону польськими ротестувальниками
Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів і автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.  

Прикордонники повідомили, що учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг". 

"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - додали в ДПСУ.

  • Раніше польські протестувальники заявили, що 20 лютого збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Як ішлося у заяві страйкарів, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
  • Зі свого боку, польські мисливці повідомили, що теж приєднаються до фермерських протестів.
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. 
  • Натомість 20 лютого, о 12.00 українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" у відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками.
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