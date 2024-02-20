Польські страйкарі послабили обмеження руху біля кордону з Україною, - Держприкордонслужба

Польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів і автобусів через пункт пропуску "Хребене - Рава-Руська". Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.

Прикордонники повідомили, що учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", - додали в ДПСУ.