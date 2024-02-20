Сирський: Не ми почали цю війну, але маємо її закінчити, повернувши всі території

"Завдяки мужності і стійкості наших воїнів, завдяки своєчасній і потужній міжнародній підтримці країн-партнерів, за що ми їм щиро і безмежно вдячні, Україна тримає оборону і завдає втрат російським загарбникам", - наголосив Головком.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи річницю Революції Гідності та анексії Криму, заявив, що це війна "не лише за Незалежність України та визволення від російських окупантів", а це війна "за свободу і цінності вільного світу, за наш цивілізаційний вибір".

"Не ми почали цю війну – це неспровоковане та злочинне російське вторгнення. Але нам цю війну треба завершити звільненням всіх наших земель. І наших людей", - підкреслив Сирський.

Головком зазначив, що перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме у Криму. "Це прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських загарбників 18 березня 2014 року, під час штурму росіянами фотограмметричного центру Збройних Сил України у Сімферополі", - повідомив Сирський.

Він додав, що "імперія зла та її маріонетки мріяли за три дні завоювати Україну та захопити нашу столицю Київ. Натомість вони не врахували єдності та стійкості українського народу. Окупанти обламали свої зуби об незламних титанів - захисників та захисниць Незалежності України".

"Завдяки мужності і стійкості наших воїнів, завдяки своєчасній і потужній міжнародній підтримці країн-партнерів, за що ми їм щиро і безмежно вдячні, Україна тримає оборону і завдає втрат російським загарбникам. Вже десять років Україна бореться не лише за свою свободу, а за мир і спокій для всього Вільного світу!", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.