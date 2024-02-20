У Криму – масові поховання загиблих на війні, – Радіо Свобода

В окупованому Росією Криму є щонайменше декілька масових поховань військових, що загинули під час повномасштабної війни. Труни на Крим приходять без розголосу, як правило, про загибель військових стає відомо вже після поховання. Підрахувати точні кримські втрати у війні неможливо, йдеться у матеріалі проєкти Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Журналісти ідентифікували понад 600 мешканців Криму, які загинули в лавах окупаційної армії. Це не остаточна цифра – в лютому стало відомо про інші поховання.

"Більшість із цих могил – у Севастополі", – йдеться у матеріалі.

Серед тих, кого встановили журналісти, є люди, які добровільно пішли в російські військкомати.

Використання людей на окупованій території в збройних силах заборонено Женевською конвенцією.