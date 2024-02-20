Комунальники кажуть, що проводять санітарну чистку, але активісти зауважують, що там їздить будівельна техніка

У Солом'янському ландшафтному парку на майданчику зі столами для пінг-понгу поспилювали всі дерева, які в кінці січня розчищали від шкідників. Фото майданчику опублікували в тг-спільноті LOS SOLOMAS.Київ.

Як пояснювали 4 лютого в КП "Управління зелених насаджень" Солом'янського району, після обстеження виявили, що дерева уражені личинками комах — вузькозлатки ясеневої смарагдової (Agrilus planipennis Fairmaire). Хімічна обробка, за їхніми словами, проти цих шкідників не діє, тому доводиться спилювати заражені стовбури, аби зберегти здорові дерева.

В спільноті LOS SOLOMAS.Київ тоді писали, що їм вдалося поспілкуватися з комунальниками.

"УЗН видаляє дерева у зимовий період, коли шкідник перебуває у сплячці, щоб весною він не продовжив мігрувати на інші дерева. Тому, на жаль, дорослі, але уражені дерева, видаляються зараз. Весною УЗН планують на місці видалених дерев засадити нові", - зазначали в дописі.

Сьогодні додають: "А тепер там почали активно різати асфальт і їздити будівельна техніка і пазл складається".

Фото: LOS SOLOMAS . КИЇВ Солом'янський ландшафтний парк

Депутатка Київради Ксенія Семенова у коментарі LB.ua підтвердила, що попередньо це заходи в рамках санітарної чистки ділянки парку.

"Але буду з‘ясовувати, чи УЗН там не надумав ніякий ресторан вліпити", - додала вона.

Зазначимо, у жовтні 2023 року в Солом'янському районі розгорталася історія щодо забудови впритул до парку. Зведення ЖК розпочали у 2019 році, призупинили після початку повномасштабного вторгнення. Восени минулого року роботи відновилися.

Тоді активісти почали створювати петиції. Просити розірвати договори оренди з компанією-забудовником і повернути частину зеленої зони Ландшафтному парку.