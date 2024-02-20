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Троє волинян переправляли контрафактні цигарки до Польщі за допомогою безпілотників, – прокуратура

Вилучено сім безпілотників та близько 2000 пачок цигарок.

Троє волинян переправляли контрафактні цигарки до Польщі за допомогою безпілотників, – прокуратура
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці викрили трьох осіб, які за допомогою безпілотників переміщували контрафактні цигарки через державний кордон України, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, троє жителів Ковельського району налагодили канал переправлення тютюнових виробів без марок акцизного податку до Польщі.

Днями правоохоронці виявили неподалік від кордону місце запуску «літаків» і вилучили два безпілотника з парашутами, катапульту для їх запуску, акумулятори та 72 блоки цигарок.

Загалом в межах досудового розслідування вилучено сім безпілотників та близько 2000 пачок цигарок.

Наразі встановлюються усі причетні до незаконних дій особи.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.

У грудні керівника Чернівецької митниці звільнили через підозру в контрабанді електронних сигарет на 40 млн грн. Крім нього, ще двоє митників отримали підозри у цій справі. Заходи дисциплінарного впливу застосували до 17 митників.

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