Судитимуть сімох шахраїв, які під виглядом благодійного фонду видурювали гроші начебто на потреби малозабезпечених верств населення.
"За даними слідства, жінка у 2023 році організувала шахрайську схему заволодіння коштами громадян України під приводом благодійних внесків до благодійного фонду для допомоги малозабезпеченим верствам населення. До цієї діяльності вона залучила ще 6 мешканців Житомирської та Київської областей", – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
Створений шахрайкою "благодійний фонд" діяв у виді колл-центрів., оператори яких розповідали людям про "благодійні проєкти", на які необхідно перераховувати кошти. Отримані як благодійні внески гроші надалі розподілялись між учасниками організованої групи.
"На цей час встановлено 17 потерпілих, яким завдано шкоду на загальну суму понад 700 тис грн. Інші потерпілі встановлюються. За попередньою інформацією, сума завданих збитків становить близько 11 млн грн, оскільки така сума коштів була виведена з рахунків благодійного фонду не за цільовим призначенням", – додали в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці провели 35 обшуків на території Київської та Житомирської областей, під час яких вилучили предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Наразі шести учасникам організованої групи обрано запобіжні заходи, вирішується питання про обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному.
- Нещодавно викрили масштабну схему, учасники якої ошукали українців на 45 млн гривень на дронах для армії. Члени банди пропонували придбати дрони за ціною, нижчою від ринкової на 20-30 %.
- Наприкінці грудня СБУ і Нацпол за добу припинили роботу понад сотню шахрайських кол-центрів. Також вони діяли як онлайн-казино відомих брокерських компаній та букмекерських контор. Зловмисники викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян. Вони пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» від ставок у гральному бізнесі.
- У листопаді поліція затримала організатора та учасників шахрайського кол-центру на Одещині. Організатором виявився неодноразово судимий уродженець Грузії, що мав зв’язки із "злодієм у законі"