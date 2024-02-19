Поки що встановлено 17 потерпілих, яким завдано шкоду на загальну суму понад 700 тис грн.

Судитимуть сімох шахраїв, які під виглядом благодійного фонду видурювали гроші начебто на потреби малозабезпечених верств населення.

"За даними слідства, жінка у 2023 році організувала шахрайську схему заволодіння коштами громадян України під приводом благодійних внесків до благодійного фонду для допомоги малозабезпеченим верствам населення. До цієї діяльності вона залучила ще 6 мешканців Житомирської та Київської областей", – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Створений шахрайкою "благодійний фонд" діяв у виді колл-центрів., оператори яких розповідали людям про "благодійні проєкти", на які необхідно перераховувати кошти. Отримані як благодійні внески гроші надалі розподілялись між учасниками організованої групи.

Фото: Офіс генпрокурора Шахраї організували колл-центри

"На цей час встановлено 17 потерпілих, яким завдано шкоду на загальну суму понад 700 тис грн. Інші потерпілі встановлюються. За попередньою інформацією, сума завданих збитків становить близько 11 млн грн, оскільки така сума коштів була виведена з рахунків благодійного фонду не за цільовим призначенням", – додали в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці провели 35 обшуків на території Київської та Житомирської областей, під час яких вилучили предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Фото: Офіс генпрокурора Шахраї створили благодійний фонд

Фото: Офіс генпрокурора Шахраї виводили гроші через благодійні фонди

Наразі шести учасникам організованої групи обрано запобіжні заходи, вирішується питання про обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному.