Дмитро Кулеба: Кожен артилерійський снаряд, який виробляють у Європі, має йти на оборону Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейських колег передавати артилерійські снаряди на потреби українського війська та для оборони Європи.
Про це він сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 лютого, йдеться на сайті МЗСУ.
Кулеба нагоосив на важливості збільшити постачання артилерійських снарядів до України, зокрема, відмінити експортні контракти і направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони.
“Кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, має слугувати обороні Європи. Ми маємо взяти це за правило”, - наголосив міністр.
Кулеба закликав європейські уряди укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній, спільно шукати за межами Європи снаряди, які можна придбати та відправити до України.
Міністр додав, що єдиний шлях, яким можна запобігти більшій війні у Європі - це дати українській армії можливість завдати поразки російським загарбникам.
Що відомо про снаряди ЄС для України
- Нещодавно Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.
- Перед цим представник Естонії при НАТО заявив, що ЄС не зможе надати Україні мільйон боєприпасів до березня. За словами Борреля, до кінця березня Україна отримає лише пів мільйона боєприпасів від ЄС.
- 23 січня цього року в НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них – для України.
- Новий уряд Польщі шукає шляхи збільшення виробництва боєприпасів та військового обладнання для нового пакету допомоги Україні.