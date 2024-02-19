Дмитро Кулеба: Кожен артилерійський снаряд, який виробляють у Європі, має йти на оборону Європи

Міністр закликав відмінити експортні контракти й направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейських колег передавати артилерійські снаряди на потреби українського війська та для оборони Європи.

Про це він сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 лютого, йдеться на сайті МЗСУ.

Кулеба нагоосив на важливості збільшити постачання артилерійських снарядів до України, зокрема, відмінити експортні контракти і направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони.

“Кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, має слугувати обороні Європи. Ми маємо взяти це за правило”, - наголосив міністр.

Кулеба закликав європейські уряди укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній, спільно шукати за межами Європи снаряди, які можна придбати та відправити до України.

Міністр додав, що єдиний шлях, яким можна запобігти більшій війні у Європі - це дати українській армії можливість завдати поразки російським загарбникам.

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