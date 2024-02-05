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ЄС не зможе надати Україні мільйон боєприпасів до березня, - представник Естонії при НАТО

Країни НАТО не передаватимуть Україні всі свої особисті запаси.

ЄС не зможе надати Україні мільйон боєприпасів до березня, - представник Естонії при НАТО
Юрі Луйк
Фото: ERR

Постійний представник Естонії при НАТО Юрі Луйк вважає, що ЄС не вдасться надати Україні мільйон снарядів до березня, але сподівається, що це станеться до кінця року.

Про це повідомляє ERR.

Юрі Луйк зазначив, що країни НАТО не передаватимуть Україні всі свої особисті запаси.

"НАТО має певні нормативи, які необхідні для реалізації оборонних планів. У будь-якому випадку, країни НАТО повинні зберігати ці запаси на своїх складах, їх не можна віддавати. Не вистачає тільки тієї частини, яка має бути зроблена та передана Україні", – сказав Луйк.

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Він розповів, що ЄС зараз купує боєприпаси у третіх країн, таких як Південна Корея та ПАР, але ці країни не дозволяють передавати свої боєприпаси Україні.

“Тому ці боєприпаси можуть бути використані країнами ЄС, щоб заповнити цю прогалину, а боєприпаси, виготовлені в Європі, будуть передані Україні", – додав Луйк.

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