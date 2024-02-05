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Росіяни обстріляли Сумщину з "Градів", загинув чоловік і поранено жінку

Пошкоджено приватні будинки, без електроенергії залишилися дві вулиці.

Росіяни обстріляли Сумщину з "Градів", загинув чоловік і поранено жінку
Сумщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Сумська ОВА

Російські окупаційні війська обстріляли місто Ворожба в Сумській області з РСЗВ "Град". В результаті загинув місцевий житель, ще одна жінка дістала поранення.

Про це Суспільному повідомив Ворожбянський міський голова Андрій Дружченко.

"Чоловік 1984 року народження загинув і мати його поранена. Пошкоджено п'ять приватних будинків, у людей повилітали вікна та понівечені дахи. Без електроенергії наразі дві вулиці. Ми допомагаємо чим можемо", - сказав Дружченко.

Обстріл стався приблизно о 17:00, місцеві пабліки повідомляють про 10 вибухів.

Нагадаємо, вчора Сили оборони зупинили спробу прориву російськими ДРГ в Сумській області. 

Крім того, із 3 лютого на Сумщині заборонений рух транспорту на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордоні з Росією.

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