На нараді йшлося про захист об’єктів критичної інфраструктури й посилення ППО.

Президент Володимир Зеленський відвідав Кропивницький, де провів нараду щодо стану справ у регіоні.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Зеленський зазначив, що "Кіровоградщина – один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково".

На нараді обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам, яких майже 90 тисяч залишилося жити на Кіровоградщині, збереження і створення робочих місць.

"Окремо поспілкувалися щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО. Важливо нарощувати системи РЕБ", - наголосив Президент.

Також Зеленський відвідав один із медзакладів, де лікуються українські захисники. Глава держави поспілкувався з воїнами і вручив їм нагороди.