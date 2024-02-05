На Львівщині правоохоронці з прикордонниками затримали зловмисника, котрий підробляв посвідчення військовозобов’язаного і перепустки.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

20-річний житель Львівського виготовляв підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного з відміткою «знятий з військового обліку», а також перепустки, які дають можливість переміщуватися в умовах комендантської години.

Фото: Поліція Львівської області Фальшиві перепустки, які виготовляв затриманий зловмисник із Львівщини

Фото: Поліція Львівської області

Фото: Поліція Львівської області

Вартість підробленої перепустки становила для «клієнта» 200 доларів, а підробленого посвідчення військовозобов’язаного – 40 тисяч гривень.

За даними поліції, зафіксовано декілька епізодів незаконної діяльності.

Чоловік отримав підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.