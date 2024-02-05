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На Львівщині затримали ділка, що виготовляв фальшиві посвідчення військовозобов’язаних і перепустки

Вартість підробленої перепустки становила 200 доларів, а підробленого посвідчення військовозобов’язаного – 40 тисяч гривень.

На Львівщині затримали ділка, що виготовляв фальшиві посвідчення військовозобов’язаних і перепустки

На Львівщині правоохоронці з прикордонниками затримали зловмисника, котрий підробляв посвідчення військовозобов’язаного і перепустки.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

20-річний житель Львівського виготовляв підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного з відміткою «знятий з військового обліку», а також перепустки, які дають можливість переміщуватися в умовах комендантської години. 

Фальшиві перепустки, які виготовляв затриманий зловмисник із Львівщини
Фото: Поліція Львівської області
Фальшиві перепустки, які виготовляв затриманий зловмисник із Львівщини

Фото: Поліція Львівської області

Фото: Поліція Львівської області

Вартість підробленої перепустки становила для «клієнта» 200 доларів, а підробленого посвідчення військовозобов’язаного – 40 тисяч гривень.

За даними поліції, зафіксовано декілька епізодів незаконної діяльності.

Чоловік отримав підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. 

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

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