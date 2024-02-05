З окупованої частини Херсонської області вдалося врятувати ще двох дітей

Україні вдалося повернути з окупованої території Херсонської області ще двох дітей. Це дівчатка 15 і 16 років.

Родини дітей працювали з Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА.

"Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію", – написав він.

Родини дітей працювали з Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини області.

За словами Прокудіна, зараз і діти, і дорослі у безпеці. Їм надають необхідну допомогу.

Save Ukraine: що це

Неурядова громадська організація Save Ukraine займається поверненням українських дітей, яких викрили росіяни, а також тих, які опинилися на окупованій території. Станом на зараз вдалося повернути понад 230 маленьких українців.

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