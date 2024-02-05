З окупованої частини Херсонської області вдалося врятувати ще двох дітей

Україні вдалося повернути з окупованої території Херсонської області ще двох дітей. Це дівчатка 15 і 16 років.
Родини дітей працювали з Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА.
"Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію", – написав він.
Родини дітей працювали з Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини області.
За словами Прокудіна, зараз і діти, і дорослі у безпеці. Їм надають необхідну допомогу.
Save Ukraine: що це
Неурядова громадська організація Save Ukraine займається поверненням українських дітей, яких викрили росіяни, а також тих, які опинилися на окупованій території. Станом на зараз вдалося повернути понад 230 маленьких українців.
Що відомо про викрадення Росією дітей
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Генеральний прокурор України Андрій Костін говорив, що українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла, прикриваючись гуманітарними мотивами. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
- Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
- Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків.
- За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей".
- 2 лютого розпочала роботу Міжнародна коаліція за повернення українських дітей. Головують у ній Україна та Канада.