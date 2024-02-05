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У Херсоні від російських обстрілів постраждав собор, – ОВА

Внаслідок атаки у споруді пошкоджено фасад, вікна і вхідні двері.

У Херсоні від російських обстрілів постраждав собор, – ОВА
Через російський удар постраждав собор у Херсоні
Фото: скріншот відео Херсонської ОВА

Від обстрілів російських окупантів зазнав пошкоджень Свято-Успенський собор у центральній частині Херсона.

Про таке повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Так нині виглядає собор у центральній частині Херсона. Учора його обстріляли російські війська", – написав він.

Внаслідок ударів у релігійній споруді пошкоджено фасад, вікна, а також вхідні двері. 

"На щастя, минулося без потерпілих", – додав Прокудін. 

Нещодавно внаслідок обстрілу Херсонщини постраждала дитина. Також зазнали поранень восьмеро осіб, пошкоджений дитсадок та інші будівлі.

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