У Херсоні від російських обстрілів постраждав собор, – ОВА

Від обстрілів російських окупантів зазнав пошкоджень Свято-Успенський собор у центральній частині Херсона.
Про таке повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Так нині виглядає собор у центральній частині Херсона. Учора його обстріляли російські війська", – написав він.
Внаслідок ударів у релігійній споруді пошкоджено фасад, вікна, а також вхідні двері.
"На щастя, минулося без потерпілих", – додав Прокудін.
Нещодавно внаслідок обстрілу Херсонщини постраждала дитина. Також зазнали поранень восьмеро осіб, пошкоджений дитсадок та інші будівлі.