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За тиждень відбулося 563 бойових зіткнення, більшість – на Авдіївському напрямку

На Херсонському ворог здійснив понад 60 безуспішних спроб штурму. 

За тиждень відбулося 563 бойових зіткнення, більшість – на Авдіївському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Куп'янському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районі Синьківки, Іванівки та Піщаного Харківської області. Наші захисники протягом тижня відбили 37 штурмів противника.

На Лиманському напрямку відбили 43 атаки окупантів у районі Серебрянського лісництва і Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку минулого тижня ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївського Донецької області, де підрозділи Сил оборони відбили 27 атак російських окупантів", – сказав він.

На Авдіївському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили 230 штурмових дій в районах Очеретиного, Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, північніше Опитного, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського і Невельського.

На Мар'їнському напрямку загарбники продовжують наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки. Сили оборони відбили близько 90 штурмових дій.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили вісім спроб ворога покращити тактичне становище південніше Золотої Ниви.

На Запорізькому окупанти здійснили 18 безуспішних штурмів північніше Приютного, західніше Вербового та Роботиного.

На Херсонському напрямку окупанти зосередили основні зусилля на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Продовжують бити по позиціях наших військ і населених пунктах. Намагалися витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівому березі річки Дніпро. Здійснили понад 60 безуспішних спроб штурму наших військ.

Протягом тижня було 563 бойових зіткнення, росіяни завдали 40 ракетних і 553 авіаударів, росіяни здійснили понад 500 обстрілів із ракетних систем залпового вогню. 

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