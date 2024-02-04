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Очільник Харківщини прокоментував інформацію про нібито масштабний наступ росіян на Куп’янському напрямку

Синєгубов наголосив, що ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога і "готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки".

Очільник Харківщини прокоментував інформацію про нібито масштабний наступ росіян на Куп’янському напрямку
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував інформацію видання «Forbes» про нібито масштабний наступ росіян на Куп’янському напрямку.

Як ідеться в дописі Синєгубова у соцмережах, окупаційні війська наступають "на цьому напрямку із лютого 2022-го року" і "з часу контрнаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям". 

"Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони - РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї. Вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності.", - зазначив очільник Харківщини.

Синєгубов наголосив, що ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога і "готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки".

  • Видання Forbes поширило матеріал із посиланням на українських військових, що Росія зібрала 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч солдатів для атаки на Куп'янськ. Так рашисти хочуть повернути собі до кінця цього місяця велику частину Харківської області, яку вони окупували у 2022 році.
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