Очільник Харківщини прокоментував інформацію про нібито масштабний наступ росіян на Куп’янському напрямку

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував інформацію видання «Forbes» про нібито масштабний наступ росіян на Куп’янському напрямку.
Як ідеться в дописі Синєгубова у соцмережах, окупаційні війська наступають "на цьому напрямку із лютого 2022-го року" і "з часу контрнаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям".
"Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони - РФ застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї. Вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності.", - зазначив очільник Харківщини.
Синєгубов наголосив, що ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога і "готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки".
- Видання Forbes поширило матеріал із посиланням на українських військових, що Росія зібрала 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч солдатів для атаки на Куп'янськ. Так рашисти хочуть повернути собі до кінця цього місяця велику частину Харківської області, яку вони окупували у 2022 році.