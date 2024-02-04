У Кривому Розі ремонтні бригади енергетиків заживили критичну інфраструктуру й побутових споживачів.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні був на всіх пошкоджених обʼєктах. Станом на зараз головне завдання – якомога швидше заживити критичну інфраструктуру та побутових споживачів – ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам з розподільчих мереж та місцевої електростанції", - розповів Кудрицький.
Він додав, що ремонтні роботи тривають цілодобово, фахівці продовжують відновлювати високовольтне обладнання, тестують робота обладнання, яке вціліло, а для знищеного підбирають заміну з аварійного запасу, який формували протягом всього 2023 року.
"Найближчими днями обовʼязково будемо тут ще раз, маємо конкретні плани по збільшенню надійності електропостачання", - додав голова правління "Укренерго".
Ситуація з електропостачанням Кривого Рогу
- У ніч на 2 лютого Росія завдала нового масованого дронового удару по південних і центральних областях України. Були пошкодження на одній із підстанцій НЕК «Укренерго». У Кривому Розі без світла залишилися побутові і промислові споживачі.
- 3 лютого станом на 07.00 через атаку "шахедів" по місту були знеструмлені 15 тисяч жителів, також без електропостачання залишилися дві котельні.
- За інформацією НЕК, ця атака на енергетичну інфраструктуру стала однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік.