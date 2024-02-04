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Кудрицький: У Кривому Розі відновили живлення для критичної інфраструктури і побутових споживачів

Ремонтні роботи тривають цілодобово, фахівці продовжують відновлювати високовольтне обладнання, тестують робота обладнання, яке вціліло.

Кудрицький: У Кривому Розі відновили живлення для критичної інфраструктури і побутових споживачів
Відновлення електропостачання у Кривому Розі
Фото: Facebook/Volodymyr Kudrytskyi

У Кривому Розі ремонтні бригади енергетиків заживили критичну інфраструктуру й побутових споживачів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні був на всіх пошкоджених обʼєктах. Станом на зараз головне завдання – якомога швидше заживити  критичну інфраструктуру  та побутових споживачів – ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам з розподільчих мереж та місцевої електростанції", - розповів Кудрицький.

Він додав, що ремонтні роботи тривають цілодобово, фахівці продовжують відновлювати високовольтне обладнання, тестують робота обладнання, яке вціліло, а для знищеного підбирають заміну з аварійного запасу, який формували протягом всього 2023 року. 

Фото: Facebook/Volodymyr Kudrytskyi

"Найближчими днями обовʼязково будемо тут ще раз, маємо конкретні плани по збільшенню надійності електропостачання", - додав голова правління "Укренерго".

Ситуація з електропостачанням Кривого Рогу

  • У ніч на 2 лютого Росія завдала нового масованого дронового удару по південних і центральних областях України. Були пошкодження на одній із підстанцій НЕК «Укренерго». У Кривому Розі без світла залишилися побутові і промислові споживачі.
  • 3 лютого станом на 07.00 через атаку "шахедів" по місту були знеструмлені 15 тисяч жителів, також без електропостачання залишилися дві котельні.
  • За інформацією НЕК, ця атака на енергетичну інфраструктуру стала однією з найбільш масованих атак на енергетику за рік.
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