У Кривому Розі ремонтні бригади енергетиків заживили критичну інфраструктуру й побутових споживачів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Роботи з відновлення живлення споживачів Кривого Рогу та прилеглих районів тривають, сьогодні був на всіх пошкоджених обʼєктах. Станом на зараз головне завдання – якомога швидше заживити критичну інфраструктуру та побутових споживачів – ремонтні бригади виконали, за це їм величезна подяка, так само як і нашим колегам з розподільчих мереж та місцевої електростанції", - розповів Кудрицький.

Він додав, що ремонтні роботи тривають цілодобово, фахівці продовжують відновлювати високовольтне обладнання, тестують робота обладнання, яке вціліло, а для знищеного підбирають заміну з аварійного запасу, який формували протягом всього 2023 року.

Фото: Facebook/Volodymyr Kudrytskyi

"Найближчими днями обовʼязково будемо тут ще раз, маємо конкретні плани по збільшенню надійності електропостачання", - додав голова правління "Укренерго".

Ситуація з електропостачанням Кривого Рогу