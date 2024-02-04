Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з найкращим результатом сезону
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР
У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, – джерела
Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Із прифронтових районів Херсонщини евакуювали ще 35 людей

Також триває видача гуманітарної допомоги жителям області.

Із прифронтових районів Херсонщини евакуювали ще 35 людей
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 35 людей, серед них - троє дітей.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Також триває видача гуманітарної допомоги жителям області. Учора мешканці звільнених територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів отримали 1225 продуктових наборів, 3301 буханку хліба, 250 порцій гарячих обідів, 1320 літрів питної води.

Також людям передали більш як 52 кубометри дров.

  • За минулу добу ворог здійснив 37 обстрілів, випустивши 92 снаряди, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 13 снарядів
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies