Із прифронтових районів Херсонщини евакуювали ще 35 людей

Також триває видача гуманітарної допомоги жителям області.

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Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 35 людей, серед них - троє дітей.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Також триває видача гуманітарної допомоги жителям області. Учора мешканці звільнених територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів отримали 1225 продуктових наборів, 3301 буханку хліба, 250 порцій гарячих обідів, 1320 літрів питної води.

Також людям передали більш як 52 кубометри дров.