​На війні загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь

Спортсмена мобілізували в березні 2023 року.

На фронті загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, рекордсмен України Олександр Білоконь.

Про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

"На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України", – зазначив він.

Спортсмена мобілізували в березні 2023 року.

Олександр Білоконь – уродженець міста Біла Церква Київської області. У 2017 році він встановив рекорд України з переміщення тягача з причепом, заповненим людьми. У 2020 році здобув звання майстра спорту з богатирського багатоборства. Того ж року в боротьбі за титул "Найсильнішої людини України" посів перше місце в 95-й ваговій категорії.

У 2021 році на Фіналі першої ліги стронгмену Білоконь встановив рекорд України з перетягування вантажівок.