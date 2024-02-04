Дали гумовий човен і сказали перепливати Тису: прикордонники на Закарпатті виявили чергових втікачів

Провідники "ухилянтів" переконували, що все пройде без перепливання річки.

Прикордонники Мукачівського загону виявили п'ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна. Провідники "ухилянтів" переконували, що все пройде без перепливання річки.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За інформацією прикордонників, за свої послуги переправники мали взяти 7 тисяч євро із жителя Тернопільщини, жителям Київщини та Львівщини переправники призначили ціну у розмірі $ 10 тисяч та 5 тисяч. Ще двоє спільників, житель Харківщини та Тернопільщини, не знали скільки повинні були сплатити.

"Добродіїв", які пообіцяли їм "легенький і швидкий перехід без річки та води", чоловіки знайшли у соціальних мережах.З прибуттям на Закарпаття чоловіків, які не були знайомі раніше, зібрали в один автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Далі їм надали гумовий човен та повідомили, що прийдеться перепливати річку", — ідеться у повідомленні ДПСУ.

Порушників виявили прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Зловмисники спробували тікати, однак були затримані та доставлені до прикордонного підрозділу.

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст.185.10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Справи скеровано до суду.