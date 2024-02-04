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Дали гумовий човен і сказали перепливати Тису: прикордонники на Закарпатті виявили чергових втікачів

Провідники "ухилянтів" переконували, що все пройде без перепливання річки.

Дали гумовий човен і сказали перепливати Тису: прикордонники на Закарпатті виявили чергових втікачів
втікачі
Фото: ДПСУ

Прикордонники Мукачівського загону виявили п'ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна. Провідники "ухилянтів" переконували, що все пройде без перепливання річки.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За інформацією прикордонників, за свої послуги переправники мали взяти 7 тисяч євро із жителя Тернопільщини, жителям Київщини та Львівщини переправники призначили ціну у розмірі $ 10 тисяч та 5 тисяч. Ще двоє спільників, житель Харківщини та Тернопільщини, не знали скільки повинні були сплатити.

"Добродіїв", які пообіцяли їм "легенький і швидкий перехід без річки та води", чоловіки знайшли у соціальних мережах.З прибуттям на Закарпаття чоловіків, які не були знайомі раніше, зібрали в один автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Далі їм надали гумовий човен та повідомили, що прийдеться перепливати річку", — ідеться у повідомленні ДПСУ.

Порушників виявили прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону. Зловмисники спробували тікати, однак були затримані та доставлені до прикордонного підрозділу.

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст.185.10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". 

Справи скеровано до суду.

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