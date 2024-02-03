У Франції затримали провідного боса італійської мафії, який втік з в'язниці суворого режиму за допомогою простирадла

У лютому 2023 року Маріо Радуано втік з в'язниці Сардинії за допомогою простирадл.

Провідного боса італійської мафії, який втік із в'язниці на Сардинії, використовуючи простирадла, затримали у Франції.

Про це пише The Guardian.

Відомого боса італійської мафії, який минулого року втік із в’язниці суворого режиму в Італії, використовуючи простирадла, спіймали у Франції.

Марко Радуано, визнаний найбільш розшукуваним серед злочинців Європи у списках Європолу. Він відбував 24-річний термін ув'язнення за торгівлю наркотиками та інші злочини.

40-річний мафіозі зумів втекти з в'язниці суворого режиму в Нуоро на о. Сардинія, використовуючи простирадла з яких він зробив мотузки, щоб спуститись по стіні.

Радуано був заарештований у четвер в Альєрії під час вечері в ресторані з молодою жінкою. Маттео П'янтедозі, міністр внутрішніх справ Італії, також заявив, що спільник Радуано, Джанлуїджі Трояно, був затриманий поблизу Гранади в Іспанії, що стало "ще одним серйозним ударом по організованій злочинності".

40-річний Радуано вважається босом злочинного синдикату Фоджа, який іноді називають четвертою мафією Італії – після більш відомих організацій Сицилії, Калабрії та Неаполя. Вважається, що мафія Фоджа вбила понад 360 людей тільки в районі Гаргано, 80% з яких залишаються нерозкритими.