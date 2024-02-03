Сьогодні вранці у Волгограді РФ внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Пожежу ліквідували.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Відомо, що атакований НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі.

На піку загоряння площа пожежі становила 300 квадратних метрів. Попри це, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров відзвітував про начебто відбиття атаки безпілотників.

Також у мережі з'явилося відео пожежі.

У Міноборони РФ заявили, що нібито над Волгоградською областю було перехоплено два БПЛА, ще чотири над Білгородською областю і один над Ростовською. Постраждалих внаслідок атаки немає.