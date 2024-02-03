США завдають ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, пов'язаних з Іраном

США почали наносити авіаудари по цілях в Іраку та Сирії, які пов'язані з Іраном.

Про це повідомляє CNN.

“Офіційні особи повідомили, що ці удари, ймовірно, будуть більш значними, ніж попередні атаки на підтримуваних Іраном ополченців за останні кілька тижнів, які в основному були зосереджені на сховищах зброї або навчальних закладах”, - йдеться у повідомленні.

США почали завдавати цих ударів у відповідь на атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, по військовому посту США в Йорданії.В результаті того удару загинули троє американських військовослужбовців і було поранено понад 40 осіб.

Ймовірно, ці удари стануть початком більш масованих атак, зазначає видання.

Водночас, адміністрація Байдена хоче уникнути повномасштабного конфлікту з Іраном.

Втім, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що відповідь США буде “багаторівневою”.