США завдають ударів по об'єктах в Іраку та Сирії, пов'язаних з Іраном

США почали наносити авіаудари по цілях в Іраку та Сирії, які пов'язані з Іраном.
Про це повідомляє CNN.
“Офіційні особи повідомили, що ці удари, ймовірно, будуть більш значними, ніж попередні атаки на підтримуваних Іраном ополченців за останні кілька тижнів, які в основному були зосереджені на сховищах зброї або навчальних закладах”, - йдеться у повідомленні.
США почали завдавати цих ударів у відповідь на атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, по військовому посту США в Йорданії.В результаті того удару загинули троє американських військовослужбовців і було поранено понад 40 осіб.
Ймовірно, ці удари стануть початком більш масованих атак, зазначає видання.
Водночас, адміністрація Байдена хоче уникнути повномасштабного конфлікту з Іраном.
Втім, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що відповідь США буде “багаторівневою”.
-
Офіційні особи США схвалили плани серії ударів протягом кількох днів по цілях, включаючи іранський персонал і об’єкти в Іраку та Сирії.
-
Республіканці закликають президента США Джо Байдена вдарити по Ірану у відповідь на смертельну атаку безпілотників на американську базу Tower 22 в Йорданії минулих вихідних.
-
Чотирьох атак безпілотників зазнали три американські бази, але Тауер 22 напад не відбив. Дрон впав біля казарм, що й призвело до такої кількості поранених людей. Це перший випадок американських жертв від початку спалаху війни у регіоні.
-
Місія Ірану в ООН заперечує причетність Тегерана до інциденту.
-
Раніше Bloomberg писав, що одним з варіантів відповідей на удар є таємна акція, яка передбачає, що “США завдадуть удару по Ірану, не приписуючи собі заслуги, але надсилаючи чітке повідомлення”. Адміністрація Байдена також може націлитися на іранських чиновників, як це зробив колишній президент Дональд Трамп, коли наказав убити генерала Касема Сулеймані в Багдаді в 2020 році.
-
З 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль і спровокував війну у Смузі Гази, у регіоні спалахнуло ще кілька конфліктів. Хусити, зокрема, спричиняють хаос нападами на кораблі на півдні Червоного моря. Попри удари з боку США та Великобританії, бойовики заявили, що атаки триватимуть, доки Ізраїль не вийде з Гази.
-
Іран підтримує антиізраїльські та антиамериканські групи в усьому регіоні. Її часто називають “віссю опору”, і вона включає ХАМАС і Хезболлу в Лівані, а також хуситів і збройні формування в Сирії та Іраку.