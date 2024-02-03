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У Туреччині заарештували сімох осіб за підозрою у стеженні за членами ХАМАСу

Вони нібито передавали інформацію ізраїльській розвідці “Моссад”.

У Туреччині заарештували сімох осіб за підозрою у стеженні за членами ХАМАСу
Фото: DemetKaratas Twitter

Турецькі сили безпеки заарештували сімох осіб за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці “Моссад”, пише BBC з посиланням на чиновників.

Арешти відбулися після спільного рейду поліції та представників національної розвідки (MIT) у Стамбулі та західному місті Ізмір. “Моссад” нібито використовував приватних детективів для моніторингу, фотографування та відстеження членів ХАМАСу.

Місяць тому у політичному та військовому шпигунстві на користь Єрусалима звинуватили 34 осіб − палестинців і громадян Сирії, які мешкають в Туреччині.

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  • Раніше Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив Ізраїль про "серйозні наслідки", якщо він нападе на членів ХАМАСу на території країни. Анкара, на противагу більшості західних країн та деяких арабських держав, не класифікує ХАМАС як терористичну організацію.
  • Палестинці в Туреччині мають сильну підтримку: десятки тисяч людей регулярно відвідують мітинги в Стамбулі та інших містах.
  • Ердоган у січні порівняв прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з Гітлером і назвав його дії у Газі "геноцидом". Президент Туреччини у листопаді розірвав контакти з  Нетаньягу, заявивши, що очільник уряду “більше не той, з ким можна говорити”. Також Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю.
  • Співробітники ізраїльської розвідки пообіцяли атакувати ХАМАС за межами палестинських територій, зокрема в Лівані, Катарі та Туреччині.
  • У грудні Анкара застерегла Ізраїль від спроб вбити членів ХАМАСу у Туреччині після появи інформації про плани нападу на лідерів групи за кордоном. “Якщо вони зроблять таку помилку, вони повинні знати, що заплатять за це дуже, дуже високу ціну”, − сказав тоді Ердоган.
  • Ізраїль розпочав війну проти ісламістського угруповання після того, як його бойовики напали на країну 7 жовтня, вбивши 1300 людей. Близько 250 осіб ХАМАС захопив у заручники, 105 людей звільнили під час перемир'я в листопаді.
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