Бельгія просуває ідею залучення боргових зобов'язань під заставу російських активів, — Financial Times

Це змусить Москву почати платити за своє вторгнення.

Бельгія запропонувала країнам G7 план, який дозволить розблокувати заморожені російські активи в Європ на користь України. Такі дії змусять Кремль почати платити за своє вторгнення, пише Financial Times.

Країни "Великої сімки" розробляють план випуску боргових зобов'язань для фінансування України, використовуючи російські активи в якості застави для погашення боргу. Це, як зазначає видання, змусить Кремль почати платити за своє вторгнення.

Відомо, що високопосадовці з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів РФ для України.

Цей план забезпечив би "трохи ліквідності для українців на основі обіцянки, яку вже дала коаліція, що Росія заплатить", — сказали чиновники після того як "Велика сімка" затвердила минулого року в Хіросімі, те, що "Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона завдала".

Західні союзники України вимагатимуть від Росії погашення боргу за випущеними зобов'язаннями, але якщо Москва відмовиться, то партнери будуть залучати заморожені активи РФ. Це допоможе обійти деякі юридичні перепони для конфіскації російських коштів.

За інформацією офіційного джерела, цей план дозволить відкласти питання про те, що відбуватиметься з суверенними російськими активами, хоча вони будуть використані як застава.

Інший співрозмовник видання додав, що план Бельгії став "спробою знайти компроміс між різними точками зору як всередині ЄС, так і в G7".

Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії також заявив минулого місяця, що західним країнам "потрібно попрацювати над механізмом" використання російських активів.