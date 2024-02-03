У РФ сформували з в’язнів новий штурмовий загін “Шторм гладіатор”. Їх тренують ексвагнерівці і кадирівці

У підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

У Росії із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін “Шторм гладіатор”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий “гладіаторами” на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним “Спартак”.

“Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський”, − зазначили у ЦНС.

Зараз у підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

На навчальному полігоні “гладіаторів” тренують, зокрема, колишні “вагнерівці” та кадирівці з підрозділу “Ахмат”, що є складовою Росгвардії.