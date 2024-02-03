Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
​Час формулювати потреби фронту
​Час формулювати потреби фронту
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

У РФ сформували з в’язнів новий штурмовий загін “Шторм гладіатор”. Їх тренують ексвагнерівці і кадирівці

У підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

У Росії із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін “Шторм гладіатор”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий “гладіаторами” на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним “Спартак”.

“Командує батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський”, − зазначили у ЦНС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зараз у підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

На навчальному полігоні “гладіаторів” тренують, зокрема, колишні “вагнерівці” та кадирівці з підрозділу “Ахмат”, що є складовою Росгвардії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies