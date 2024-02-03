Проросійського актора Биковича звільнили з популярного серіалу HBO “Білий лотос”

Серб заявив про "цілеспрямовану компанію проти нього".

Проросійський сербський актор Мілош Бикович більше не входить до акторського складу третього сезону популярного серіалу HBO “Білий лотос”.

Про це пише Deadline.

Це сталося через тиждень після того, як українське МЗС розкритикувало кастинг актора на невелику роль у телешоу.

“Ми вирішили “розійтися” з Мілошем Биковичем, на роль проведуть рекастинг”, − йдеться в заяві представника американської телекомпанії.

Бикович заявив, що його звільнили унаслідок “цілеспрямованої кампанії проти нього” і це нібито може “створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи”.

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