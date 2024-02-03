Проросійського актора Биковича звільнили з популярного серіалу HBO “Білий лотос”

Проросійський сербський актор Мілош Бикович більше не входить до акторського складу третього сезону популярного серіалу HBO “Білий лотос”.
Про це пише Deadline.
Це сталося через тиждень після того, як українське МЗС розкритикувало кастинг актора на невелику роль у телешоу.
“Ми вирішили “розійтися” з Мілошем Биковичем, на роль проведуть рекастинг”, − йдеться в заяві представника американської телекомпанії.
Бикович заявив, що його звільнили унаслідок “цілеспрямованої кампанії проти нього” і це нібито може “створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи”.
Що було раніше
- МЗС у своєму зверненні до американської компанії зазначило: “HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?”.
- Бикович з самого початку війни підтримав вторгнення Москви в Україну. Він знімався в російських фільмах і отримав “Медаль Пушкіна” від президента Росії Володимира Путіна за внесок у російське мистецтво та культуру. У 2019 році йому заборонили в'їзд в Україну з міркувань національної безпеки. У 2021 році актор отримав російське громадянство.
- 36-річний Бикович знявся у низці російських фільмів і регулярно розповідав про своє захоплення російською культурою. Бикович є головним актором російсько-сербського фільму "Балканський кордон". У фільмі йдеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки фільму, за повідомленням сербської преси, проходили в Росії, Сербії та на території анексованого Криму.
- Також в одному з інтерв'ю Бикович заявив, що “Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес”. Європу ж він описав як таку, де “немає ні демократії, ні людських цінностей”.
- Зазначимо, у складі касту “Білого лотосу” є також Патрік Шварцнеггер − син голлівудської зірки і ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнеггера, який підтримує Україну.