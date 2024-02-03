Від динозаврів до екзопланет: 10 нових видань наукпопу

Наука безперервно розкриває перед людьми нові горизонти: щороку вчені роблять вагомі відкриття, поглиблюючи наше розуміння природи, технологій, медицини й багатьох інших сфер знання. У цьому потоці наукового прогресу містком між складними концепціями та широкою аудиторією виступає науково-популярна література. Ми підготували добірку з 10 новинок жанру, які проводять у світ актуальних наукових досліджень.

Макс Кідрук. «Теорія неймовірності»

Фото: yakaboo.ua 'Теорія неймовірності. Сімдесят історій про все на світі'

Видавництво «Бородатий Тамарин»

Книжки відомого фантаста Макса Кідрука мають тисячі шанувальників по всій Україні та за її межами. Особливістю його романів є наукова ґрунтовність і прискіплива увага до деталей. Презентації книг письменник перетворює на своєрідні лекції, насичуючи оповідь численними цікавими фактами.

Основою для «Теорії неймовірності» став однойменний науково-популярний радіоблог, який виходив наприкінці 2021 року в ефірі «Українського радіо». У книзі зібрано 70 невеликих нарисів, які розвінчують поширені міфи та розкривають різноманітні таємниці науки, змушуючи переосмислити уявлення про світ. Чому люди старіють? Чи можливе життя на Марсі? Чи бувають корисними бактерії? Як побачити чорну діру? Чи шкідлива вакцинація? Книжка дає відповіді на ці та безліч інших питань про все на світі.

Володимир Саркісян. «Убивче зілля. Історії (не)вигаданих отрут»

Фото: vikhola.com «Убивче зілля. Історії (не)вигаданих отрут»

Видавництво «Віхола»

Хто може найкраще розповісти про отрути? Правильно — хімік. А Володимир Саркісян ще й колишній судмедексперт і журналіст, тому має всі якості, щоб захопливо розказати про походження, властивості та застосування реальних і вигаданих отрут, від античності до сучасності. Робить він це доступно й зрозуміло навіть для непідготовленого читача: без складних хімічних формул, рівнянь реакцій та інших розрахунків.

Один з розділів книги присвячений «літературним злочинам» — отруєнням, описаним у гостросюжетних творах різних епох. Наприклад, читач дізнається про те, як загинув Сократ, чим отруїли Гамлета-старшого, як викривав убивць легендарний Еркюль Пуаро та де у Флобера правильно розказано про смерть від миш’яку. А останній розділ присвячено хімічній зброї та захисту від неї, що в сучасних воєнних реаліях надзвичайно корисна інформація.

Річард Докінз. «Політ фантазії. Перемога над гравітацією»

Фото: yakaboo.ua «Політ фантазії. Перемога над гравітацією»

Видавництво «Лабораторія»

Чи мріяли ви колись літати, мов птах? Чи дозволяєте своєму розуму витати в невідомих просторах? Мабуть, кожен з нас бодай раз замислювався, чому люди не літають і як було б чудово, аби таки вміли. Ця книга розповідає про еволюцію польоту й пропонує пофантазувати над способами подолати гравітацію: від міфічного Ікара й вимерлого птеродактиля до сучасних «боїнгів» і космічних кораблів.

Річард Докінз — англійський інтелектуал, еволюційний біолог, відомий як популяризатор науки й атеїстичних поглядів. Спільно з талановитою словацькою художницею Яною Ленцовою, яка намалювала неймовірно реалістичні ілюстрації, ученому вдалося створити видання, що стане окрасою книжкової полиці.

Джон Вілліс. «Усі ці світи ваші»

Фото: yakaboo.ua «Усі ці світи ваші»

Видавництво «Бородатий Тамарин»

Задовго до того, як космічні подорожі стали можливими, люди захоплювалися ідеями про інопланетне життя. Скільки різних теорій за цей час висунули вчені й письменники — складно порахувати. Астроном і популяризатор науки Джон Вілліс у своїй книзі окреслює п’ять вірогідних сценаріїв пошуку позаземного життя.

Спираючись на найновіші дослідження, він пояснює, де саме його шукати. Наприклад, чи може існувати життя в льодових покровах Марса? А в підповерхневих океанах супутника Юпітера Європи та Сатурна Енцелади? А що, як поглянути на інший супутник Сатурна, Титан, крізь призму минулого нашої планети? Чи, може, вдасться відшукати «другу Землю» серед незліченної кількості екзопланет, за межами Сонячної системи? У цій книзі можна знайти все, що нині відомо науці про пошуки іншопланетного життя.

Олександр Рундель. «Наукове мислення. Аргументовані способи не приймати все на віру»

Фото: vikhola.com «Наукове мислення. Аргументовані способи не приймати все на віру»

Видавництво «Віхола»

У час інформаційних воєн і неосяжного інформаційного потоку здатність критично мислити життєво необхідна. Дилему істинного й хибного допомагає розв’язати науковий спосіб міркування. Книга пропонує погляд українського фізика Олександра Рунделя на витоки методології наукового дослідження й наукового трактування світу.

Учений розповідає про інструменти, які застосовують науковці в пізнанні світу; про різницю між наукою і псевдонаукою; про формування наукових теорій. А також пояснює, чому не слід довіряти «відкриттям» із секретних лабораторій. Завдяки численним прикладам і вправам читач навчиться відрізняти докази від спекуляцій.

Майкл Бентон. «Динозаври. Новий погляд»

Фото: yakaboo.ua «Динозаври. Новий погляд»

Видавництво «Бородатий Тамарин»

Поступово палеобіологія перетворюється на одну з найточніших біологічних наук: швидкий розвиток технологій і нові дивовижні знахідки скам’янілостей назавжди змінили погляд учених на динозаврів. Виявляється, що ці вимерлі тварини виглядали не зовсім так, як ми думали. А як? Провідний світовий палеонтолог, професор Бристольського університету Майкл Дж. Бентон пропонує візуальний путівник у світ динозаврів, що демонструє останні найцікавіші наукові відкриття.

Кожний розділ книжки присвячено певному вимерлому виду, а наведену інформацію суттєво доповнюють яскраві ілюстрації художника Боба Ніколлса. Прочитавши цю книгу, читач дізнається, наприклад, як знаходять і розкопують останки динозаврів, як за скам’янілими рештками реконструюють їхні кольори, зріст, раціон і навіть поведінку.

Вацлав Сміл. «Як насправді влаштовано світ. Минуле, теперішнє і майбутнє з погляду науки»

Фото: laboratoria.pro «Як насправді влаштовано світ. Минуле, теперішнє і майбутнє з погляду науки»

Видавництво «Лабораторія»

Ми маємо величезні інформаційні можливості, але здебільшого дуже поверхове уявлення про світ. У цій книзі провідний експерт з енергетики, спираючись на новітні наукові відкриття, намагається розкрити сім найбільш фундаментальних реалій, які впливають на наше життя: від виробництва енергії та їжі до ризиків нашого довкілля та його майбутнього.

Створена на межі різних дисциплін, книга максимально широко охоплює картину світу. Це підсумок ціложиттєвої праці амбітного автора, у якому він намагається пояснити світоустрій і показати, які шанси у прийдешнього покоління побачити світ ліпшим. Автор оперує фактами та цифрами, зміщуючи фокус сприйняття невизначеного майбутнього.

Андрій Гладій. «Ісландія. Північні дні опівночі»

Фото: vikhola.com «Ісландія. Північні дні опівночі»

Видавництво «Віхола»

От по-чесному, без допомоги гуглу: що ви знаєте про Ісландію? Крім того, що це скандинавська країна зі столицею Рейк’явіком, розташована на острові в Атлантичному океані, і що спілкуються там чудернацькою старовинною мовою? Приблизно стільки ж знав автор, коли вперше потрапив туди за обміном під час навчання в польському університеті.

Проживши на півночі острова майже п’ять років, він вирішив поділитися своїм досвідом. Крім чудових і захопливих пейзажів, читачі відкриють для себе особливості життя в цій країні, її мову, зміну сезонів і безліч інших аспектів, що недоступні звичайним туристам чи за запитом в інтернеті. А ще ця книга наповнена численними особистими відкриттями автора, що робить читання емоційним.

Томас Хагер. «Десять ліків. Як рослини, порошки та пігулки вплинули на історію медицини»

Фото: yakaboo.ua Томас Хагер. «Десять ліків. Як рослини, порошки та пігулки вплинули на історію медицини»

Видавництво «Віхола»

За кожним значущим лікарським засобом стоїть конкретна історія. Це може бути геніальне відкриття дослідника, сприятливий момент у геополітичній історії, нова проривна технологія чи несподіваний, але бажаний побічний ефект, виявлений під час клінічних випробувань. Зібравши ці історії разом, письменник з освітою мікробіолога Томас Хагер створив приголомшливу книгу про еволюцію фармакології, через яку можна відстежити розвиток медичної культури та практики.

У формі коротких нарисів, схожих на мінібіографії, він розглядає 10 медичних препаратів. Читачі дізнаються про ряд ліків, які вплинули не лише на розвиток медицини, але й на сучасний світ. Наприклад, про краплі, що можуть провокувати непритомність; про винахід антибіотика, який врятував безліч людських життів; про перші антипсихотичні препарати, які призвели до зменшення кількості пацієнтів у психіатричних лікарнях; а також про більш пізні досягнення — «Віагру» й антитіла, які відкривають нові горизонти в медицині.

Максим Паламарчук. «Бойові кораблі. Еволюція лінкорів та авіаносців»

Фото: vikhola.com «Бойові кораблі. Еволюція лінкорів та авіаносців»

Видавництво «Віхола»

Військовий експерт Максим Паламарчук розкриває еволюцію основних бойових кораблів як результат взаємодії різноманітних впливів: політичних, технологічних, фінансових обмежень держави, стратегічних концепцій військових лідерів. А також закономірностей і випадковостей війни.

Хронологічні рамки книжки обмежені двома останніми століттями, хоча, щоб пояснити перипетії розвитку військових кораблів, автор здійснює екскурси в «епоху вітрил». А ще він доводить: якщо порівнювати поступову зміну класів кораблів з еволюцією біологічних видів, виникає відчуття подібності цих процесів. Адже і живі істоти, і бойові кораблі змагаються за виживання.