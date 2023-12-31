Що почитати: легкі книжки на свята

Узимку ми відзначаємо найулюбленіші свята, пов'язані з великою кількістю традицій і народних звичаїв. У цей чарівний час приємно влаштуватися в м'якому кріслі з чашкою чогось гарячого й поринути в нові книжкові світи. Ми підготували добірку з дев'яти «легких» книжок: тут є трилери, романтичні сімейні історії і книжки із зимовою атмосферою.

Лаура Вуд. «Срібний снігопад»

Фото: ranok.com.ua

Видавництво «Ранок»

Засніжена історія кохання і дорослішання з чарівними зимовими пейзажами, руїнами старовинного абатства й галасливими вечірками.

Листопад 1931 року. Вісімнадцятирічна Фрейя мріє стати актрисою, тому тікає з рідного Корнуолу на пошуки пригод і слави в метушливий мегаполіс. Там вона знайомиться з письменником-початківцем і робить перший крок до мети — влаштовується на роботу асистенткою з гардеробу в театральну трупу, що готується до гастролей. Серед гламуру та метушні сценічного життя Фрейї здається, що вона нарешті знайшла своє місце. Та чи виправдаються її очікування? Чи закоханість надається до планування?

Розамунда Пілчер. «Зимове сонцестояння»

Фото: prom.ua

Видавництво «РМ»

Лауреат премії Corine Internationaler Buchpreis (2001), екранізований у 2003 році. Книжки Розамунди Пілчер читають мільйони фанатів по всьому світу. Нарешті ми теж маємо гарне українське видання цієї письменниці, та ще й під ялинку.

Роман запрошує нас у подорож до мальовничого шотландського рибальського містечка Крейґан. Там, у великому занедбаному маєтку графині Райвз, у найкоротший день року зібралася строката компанія — п'ятеро людей різного віку, занять та інтересів. Їхнє життя сповнене прикрощів і жалів, але чарівний передріздвяний час дарує надію на щастя.

Це оповідь про любов, вірність і зцілення зболених душ. Чудово підійде для тих, хто любить довгі неспішні історії, що огортають теплом і затишком.

Рут Веа. «Одне за одним»

Фото: bookclub.ua

Видавництво «РМ»

Номінант премії Goodreads Choice Award у категорії «Трилер» 2020-го від авторки бестселерів New York Times «Поворот ключа» й «У темному-темному лісі».

Напружений герметичний трилер із зимовою атмосферою. До розкішного гірського шале на корпоратив з'їжджаються розробники модного музичного застосунку. Це мав бути чудовий відпочинок подалі від цивілізації: неймовірний краєвид, катання на лижах, задушевні розмови перед вогнищем. Та спочатку під час спуску до ущелини гине одна акціонерка компанії, а потім сходження лавини відрізає колектив від зовнішнього світу. Герої змушені вести розслідування власними силами, але стається ще одна трагедія. Схоже, що під одним дахом із ними — убивця, який має на меті позбавити їх життя одне за одним. Тепер нікому не можна довіряти.

Ніта Проуз. «Покоївка»

Фото: laboratoria.pro

Видавництво «Лабораторія»

Переможець премії Goodreads Choice Award у категорії «Детектив&Трилер» у 2022-му й номінант премії Goodreads Choice Award у категорії «Найкращий дебютний роман» того ж року. Бестселер New York Times.

Моллі Грей не вміє зчитувати емоції інших, тому їй складно спілкуватися з людьми довкола. Справлятися з життєвими складнощами їй допомагала бабуся, яка тлумачила їй навколишній світ. Але після її смерті двадцятип'ятирічна Моллі опинилася зі своїми проблемами сам на сам. Розрадою для дівчини є робота покоївки в готелі «Рідженсі Ґран»: щоранку вона із задоволенням одягає уніформу, наповнює візок мийними засобами й фанатично прибирає номери. Головне — зникнути до приходу гостей. Та рутина руйнується, коли в одному номері дівчина знаходить мертвим давнього постояльця готелю — відомого й багатого Чарльза Блека. Через «незвичайну» поведінку Моллі стає головною підозрюваною. Дівчину все більше обплутує павутина обману, з якої, здається, вже не вибратися. Чи зможе вона разом з новими друзями вчасно знайти справжнього вбивцю?

Мар'яна Савка. «Люди на каві»

Фото: Rozetka

Видавництво «ВСЛ»

Дебютна збірка затишних кавових історій від головної редакторки і співзасновниці «Видавництва Старого Лева», поетеси і перекладачки, актриси, художниці та лідерки тріо «Мар'яничі».

Коли люди зустрічаються на каві, вони розмовляють про найрізноманітніші речі. Сміються, сперечаються, відверто говорять про кохання, діляться враженнями від подорожей, планують. Оповідання увібрали в себе історії звичайних людей, з усіма їхніми емоціями, гумором і особливими моментами відчуття світу в його повноті. Авторка нанизує історії одну на одну й фіксує широку палітру емоцій, звуків, смаків і кольорів. Збірка побудована за певною хронологією: спочатку подано тексти, написані після повномасштабного вторгнення, а потім — оповідання різних років. Такий підхід стимулює глибоке занурення читачів у власні спогади.

Тейлор Дженкінс Рід. «Сім чоловіків Евелін Г'юґо»

Фото: artbooks.ua

Видавництво «Артбукс»

Номінована на премію Goodreads Choice Award у категорії «Найкраща історична проза» 2017-го.

Легенда старого Голлівуду Евелін Г'юґо веде відлюдькувате життя. Усю кар'єру її супроводжували таємниці, скандали й чутки. І ось нарешті ікона кіно готова розкрити своє життя громадськості. Але для цього вона обирає нікому невідому журналістку Монік Грант. Сповнена рішучості використати цю можливість, Монік вислуховує історію життя Евелін: від її шляху в Лос-Анджелес 1950-х до рішення залишити шоу-бізнес у 1980-х. І, звичайно, про чоловіків у житті акторки — їх було семеро. З кожним словом Монік починає відчувати справжній зв'язок з легендарною зіркою, а потім життя обох жінок переплітаються трагічно й безповоротно.

Це легка й захоплива книжка про кохання, амбіції та жертви заради слави й успіху. Проста розважальна історія про життя у стилі ретро має водночас глибокий сенс, розповідаючи про важливість особистого вибору та ціну життя під пильним оком камер.

Пенелопа Дуглас. «Панк 57»

Фото: bookclub.ua

Видавництво «КСД»

Номінант на премію Goodreads Choice Award за найкращий роман (2016). Від авторки бестселерів New York Times, USA Today і Wall Street Journal.

У п’ятому класі Міша і Райєн випадково стають парою для листування. Незважаючи на відстань у десятки кілометрів, їх об’єднали спільні думки і захоплення. Листування — опора в найважчі моменти дорослішання, адже лише один перед одним вони могли бути відвертими і щирими. Протягом семи років у їхній дружбі були лише три непорушні правила: не шукати одне одного в соціальних мережах, утримуватися від телефонних дзвінків й обміну фотографіями. Проте одного дня Міша вирішив порушити домовленість і побачити Райєн. Дівчина у реальному житті виявилася зовсім іншою — прагнула бути загальною улюбленицею. Це відразу відштовхнуло Мішу. Невже на цьому їхня дружба закінчиться?

Бернард Корнвелл. «Останнє королівство»

Фото: ranok.com.ua

Видавництво «Ранок»

Перша книга циклу «Саксонських хронік», що його екранізував Netflix.

ІХ ст. Період становлення Англії. Роз’єднані королівства опинилися за крок від загибелі. І лише одне на чолі з королем Альфредом, згодом названим Великим, продовжує відстоювати незалежність острова в боротьбі з данцями. Героя роману Утреда в дитинстві викрали данці й виховали як вікінга. У першій книзі він молодий і закоханий, навчений битися і готовий зайняти місце у «стіні щитів». Але понад усе він хоче повернути собі землю батька — чарівний форт Беббанбург біля дикого Північного моря. Утреду доведеться вирішувати, на чиєму боці боротися: захищати справжню батьківщину чи стати на бік завойовників?

Люко Дашвар. «СпАДок»

Фото: ridmi.com.ua

Видавництво «КСД»

Перший роман відомої української письменниці, журналістки і сценаристки, написаний після початку повномасштабного вторгнення.

До розкішного маєтку поблизу Києва на 88-річчя засновника роду — відомого архітектора Гната Курогана — прибувають його сини й онука. Але нащадки приїхали не для того, щоб привітати старшого члена сім’ї — вони просто хочуть отримати якомога більшу частину спадку. Адже кожен потребує грошей — через алкогольну залежність, гральну пристрасть, особисті амбіції або просто лінощі. Напередодні святкування в бібліотеці замку знаходять мертвим одного сина старого Гната. Хто вчинив цей жахливий злочин? Чи справді спадок вартий життя рідної людини? Наступить момент, коли всі таємниці відкриються, а страшна правда вразить кожного, хто пов’язаний з цією історією. Хронологічно події починаються у переддень повномасштабного вторгнення, розгортаються протягом тижня і закінчуються на другий день повномасштабної війни. Сюжетно роман має чітку детективну лінію, та на відміну від класичних детективів, читача хвилюватиме й інше питання, на яке він отримає відповідь лише на останній сторінці книжки.