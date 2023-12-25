Інститут книги просить голів Мінфіну і Держказначейства допомогти виплатити майже 45 млн грн боргів перед видавцями

"Після розголосу нам буде іще складніше знайти тих, кого цікавить видання українських книжок за кордоном в наступних роках", - заявили в Інституті.

Борг за програмами Українського інституту книги становить 44 935 482,81 грн перед українськими та іноземними видавцями.

Про це йдеться у зверненні Інституту до міністра фінансів України Сергія Марченка і голови Державної казначейської служби Тетяни Слюз.

Наприклад, понад 33 млн грн заборгували за мистецький конкурс культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на випуск книжкової продукції (це 131 договір). У межах цього конкурсу українські видавництва за свої кошти виготовили і передали до бібліотек України книжкову продукцію патріотичного спрямування.

Ще 1,79 млн не заплатили за конкурс культурно-мистецьких проєктів на організацію і проведення заходів з промоції читання. Понад 10 млн грн заборгували в межах програми підтримки перекладів (йдеться про оплату 55 договорів).

"Звертаємо увагу на те, що в межах програми підтримки перекладів Translate Ukraine кошти не отримали іноземні видавці, які вклали в кожен проєкт власні кошти. Це ставить під сумнів подальшу співпрацю Українського інституту книги з ними. Після розголосу нам буде іще складніше знайти тих, кого цікавить видання українських книжок за кордоном в наступних роках. До того ж, переклади з української все ще не мають достатнього попиту в різних країнах, а відсутність оплати вже зреалізованих проєктів лише ускладнить позицію української книги в світі", - наголосили в Інституті книги.

Установа підкреслила, що попри війну українські й іноземні учасники відгукнулися й підтримали проєкти, які покликані розвивати українську культуру й книговидання зокрема. "Нам дуже прикро, що держава не може відшкодувати витрати, таким чином ще дужче погіршуючи ситуацію, в якій опинилася українська книговидавнича сфера", - йдеться у зверненні.