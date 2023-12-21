У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Суд заборонив Трампу йти у президенти США. Які наслідки?
Суд заборонив Трампу йти у президенти США. Які наслідки?
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна домовилася із країнами G7 та Паризького клубу про призупинення виплат за офіційним боргом

Меморандум діятиме до кінця березня.

Україна домовилася із країнами G7 та Паризького клубу про призупинення виплат за офіційним боргом
Сергій Марченко
Фото: Главком

21 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав зміни до Меморандуму з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Це дозволить продовжити дію меморандуму до кінця березня 2027 року. Документ підписали торік 14 вересня.

Підписантами були представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. 

“Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України”, - повідомив Марченко.

Також під час зустрічі міністр фінансів відзначив, що важливо продовжувати надавати Україні найбільш прийнятний борговий режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies