Україна домовилася із країнами G7 та Паризького клубу про призупинення виплат за офіційним боргом

21 грудня міністр фінансів Сергій Марченко підписав зміни до Меморандуму з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Це дозволить продовжити дію меморандуму до кінця березня 2027 року. Документ підписали торік 14 вересня.

Підписантами були представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

“Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України”, - повідомив Марченко.

Також під час зустрічі міністр фінансів відзначив, що важливо продовжувати надавати Україні найбільш прийнятний борговий режиму до закінчення терміну призупинення обслуговування боргу.