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Знаю, як йому зі мною незручно

LB.ua публікує новий вірш Сергія Жадана.

Фото: Ірена Скуратовська

Знаю, як йому зі мною незручно,

як дратує його моя обтяжлива присутність -

світ, що має досить своїх клопотів і турбот,

не мусить перейматися справами ще одного філолога.

Не мусить пояснювати мені очевидне -

нелогічність любові,

невипадковість жорстокості,

неминучість смерті.

Не мусить утішати мою невтішність,

не мусить спростовувати мою недовіру.

Але далі стоїть поруч, далі добирає слова,

далі показує рукою на горизонт і пояснює :

«не буде в тебе іншого неба, не буде,

не буде іншої чорноти

й іншого світла.

Не зміниться нічого в хитрому плануванні неба.

Не зміниться важка постава високого правого берега.

Не зміниться її голос, не зміниться різкий злам вилиць.

І тривога, що все це може зникнути - теж не зміниться.

Ти будеш таким, яким є. Я буду таким, як раніше.

Будеш дивуватись мені, і я буду тобі дивуватись -

дивний чоловік, який хоче все зрозуміти,

і дивний світ, якому немає чого пояснювати».

Сергій Жадан Сергій Жадан , Поет, письменник, рок-музикант
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