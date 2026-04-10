СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
​Добре, що наш Господь – не такий

Добре, що наш Господь – не такий.

Що він не так про порятувати, як про допомогти.

Що він не байдужий, просто – неговіркий.

І що світла в ньому принаймні не менше, ніж темноти.

Добре, що лишилось багато його дитячих світлин.

Що він у дитинстві схожий був на інших дітей. 

Що він за життя майже ніколи не був один:

постійно поміж старших, постійно поміж гостей. 

І ось стоять зранку рибалки на піщаній косі,

і нікому з них немає діла до всіх його див. 

Добре, що він був такий як усі –

когось собі любив, когось не любив.

Таке ось хитке повітряне опертя.

Добре, що на відміну від інших богів,

як у кожного чоловіка, що прожив порядно життя,

у нього залишилось стільки друзів і ворогів.

Добре, що далі відсвічує небо старе.

Що заживають сніги у балках, мов болючі сліди. 

Печально, звісно, що він завтра помре.

Добре, що це принаймні не назавжди.

Сергій Жадан Сергій Жадан , Поет, письменник, рок-музикант
﻿
