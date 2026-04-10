Добре, що наш Господь – не такий.

Що він не так про порятувати, як про допомогти.

Що він не байдужий, просто – неговіркий.

І що світла в ньому принаймні не менше, ніж темноти.

Добре, що лишилось багато його дитячих світлин.

Що він у дитинстві схожий був на інших дітей.

Що він за життя майже ніколи не був один:

постійно поміж старших, постійно поміж гостей.

І ось стоять зранку рибалки на піщаній косі,

і нікому з них немає діла до всіх його див.

Добре, що він був такий як усі –

когось собі любив, когось не любив.

Таке ось хитке повітряне опертя.

Добре, що на відміну від інших богів,

як у кожного чоловіка, що прожив порядно життя,

у нього залишилось стільки друзів і ворогів.

Добре, що далі відсвічує небо старе.

Що заживають сніги у балках, мов болючі сліди.

Печально, звісно, що він завтра помре.

Добре, що це принаймні не назавжди.