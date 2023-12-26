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Традиція Щедрого вечора в Україні увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини країни

Традиція Щедрого вечора формує ідентичність українського народу.

Традиція Щедрого вечора в Україні увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини країни
Фото: Мінкульт

Традицію Щедрого вечора в Україні внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Відповідне рішення ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики, — пише пресслужба Мінкульту.

"Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглась завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є "Щедрик" Миколи Леонтовича", — сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Раніше Міністерство вже включило до Національного переліку 88 елементів, серед яких є й ті, що стосуються новорічного циклу святкувань.

Ініціативу подання традиції Щедрого вечора подала Перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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