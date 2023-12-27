Перш ніж вибухне світ,

перш ніж здійметься хвиля, що змиє міста,

які тішились своїми бібліотеками,

я хочу сказати таке:

найтривожніше мені було, коли ти прокидалася серед ночі –

що я не догледів, де порушив правопис твого сну?

Найтемніше мені було,

коли на питання що ти бачиш довкола себе,

ти просто не відповідала.

Література не пишеться на майбутнє,

і не набуває ваги за рахунок замовчування.

Кого зацікавить листування розкиданих світом людей,

що трималися за прізвища поетів,

мов за приписи аптекарів?

Вірш – це нитка, він насправді нічого не поєднує,

він протягується тобі під шкірою,

і лише від її чутливості,

від чутливості твоєї, особисто твоєї шкіри

залежить – є цей вірш цілком безнадійним,

чи йому все ж таки знайдеться місце

на заставлених тісно полицях нашого смутку.

Все писане має сенс доти, доки відчитується,

доки є хтось, хто може відтворити складну партію

твого дихання, що трималася на синкопах

і наполегливості.

Тому доки є ця можливість, доки пророки безпорадно

махають нам із передмість, сповіщаючи про небезпеку,

я нагадаю –

це життя творилося з такої кількості голосів,

що навіть тиша між нас є лише цитуванням

когось із поетів,

наше з тобою письмо є лише нашаруванням, відлунням,

укріпленням берега –

місячне світло над містом,

лиховісне народження хвилі,

весь озвірілий розпад,

все майбутнє відновлення,

каліграфія ніжності,

історія літератури.