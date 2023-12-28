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Довженко-Центр проведе кіноперформанс «Штурмові ночі» за стрічкою Кавалерідзе

Подія пройде 29 грудня на СЦЕНІ 6.

Довженко-Центр проведе кіноперформанс «Штурмові ночі» за стрічкою Кавалерідзе
Фото: Довженко-Центр

29 грудня о 19:00 на СЦЕНІ 6 Довженко-Центру відбудеться кіноперформанс. Покажуть шедевр українського кіноавангарду «Штурмові ночі» Івана Кавалерідзе у живому музичному супроводі композиторки Алли Загайкевич і перкусіоніста Євгена Ульянова.

Кіноперфоманс «Штурмові ночі» стане заключною подією виставки «Ріка кричала, вила, як поранений звір», що проходить в рамках 5-ї Київської бієннале.

«Штурмові ночі» (1931) – експериментальний художньо-ігровий агітпропфільм про «пригоди» селянина на одному із ключових будівництв першої п'ятирічки – спорудженні Дніпрогесу. Працюючи над «Штурмовими ночами» Іван Кавалерідзе, знаний на той час скульптор двох конструктивістських пам'ятників Артему у Бахмуті та Святогірську, а також уславлений майстер історичного кіно, режисер монументальної «Зливи» (1929) та епічного «Перекопу» (1930), уперше створює фільм на сучасному матеріалі. Тоді «Штурмові ночі» розкритикували і заборонили за «фетишізацію стихійності, формалістичні помилки та підміну класової боротьби героїкою подолання труднощів».

Кадр з фільму «Штурмові ночі»
Фото: Довженко-Центр
Кадр з фільму «Штурмові ночі»

Новий саундтрек до фільму написала Алла Загайкевич – композиторка, що поєднує роботу в жанрах оперної, симфонічної, камерної, електроакустичної музики з участю в сучасних мультидисциплінарних проектах (аудіо-візуальні інсталяції, перформанси, музика до кінофільмів і театральних вистав). Зокрема, Загайкевич написала музику до фільмів «Мамай», «Поводир», «Жива Ватра», «Будинок Слово» та інших. У 2017 отримала приз української кіноакадемії «Золота Дзига» в номінації «Кращий композитор», у 2023 премію «ООН Women in Arts: Жінки у музиці». Під час кіноперфомансу «Штурмові ночі» Алла Загайкевич виступить із перкусіоністом Євгеном Ульяновим.

Кадр з фільму «Штурмові ночі»
Фото: Довженко-Центр
Кадр з фільму «Штурмові ночі»

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