Львівські модерністки в NAMU: колоніальний спадок і гендерна чутливість

Львів між двома світовими війнами був бурхливим осередком мистецтва, де художники продовжували працювати в діалозі з ідеями авангарду, зі стилями (пост)кубізму, конструктивізму та сюрреалізму, з техніками колажу та фотомонтажу в той час, коли в підрадянській Україні подібні творчі пошуки витісняла гегемонія соцреалізму. Утім представники львівських художніх кіл здебільшого опинились поза загальним каноном історії українського мистецтва (який ми великою мірою успадкували в усіченому радянському варіанті) та поза колекціями музеїв центральної та східної України.

“Якщо подивитись на історію нашої колекції, колись вона представляла всю Україну, – розповідає директорка NAMU Юлія Литвинець. – Але поступово з різних причин ми втрачали твори, і в результаті колекція переважно обмежується художниками з центру та сходу. Роботами, які представлені на виставці, ми починаємо відновлювати втрачену цілісність.”

Така обмеженість колекції головного державного художнього музею має наслідком і викривлене сприйняття українського мистецтва поза межами України. Минулого року Європою гастролювали декілька масштабних виставок, присвячених мистецтву українського авангарду та модернізму. Найбільше охоплення мав створений на базі колекції NAMU проєкт “В епіцентрі бурі. Модернізм в Україні 1920-1930”: його показали в Мадриді, Кельні та Брюсселі. На основі цієї виставки британське видавництво Thames&Hudson, що спеціалізується на мистецтві, випустило велику красиву книгу з однойменною назвою. Очевидно, це видання продовжить важливу справу репрезентації українського мистецтва в світі. Утім географічну, а відповідно і концептуальну обмеженість цієї репрезентації добре видно з переліку розділів книги: їх чотири («Київ», «Харків», «Одеса», «Наслідки»); про західноукраїнську сцену там не йдеться.

Фото: Thames&Hudson

In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900–1930s. 2022