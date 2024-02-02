Львівські модерністки в NAMU: колоніальний спадок і гендерна чутливість

Цьогоріч Національний художній музей відзначає 125-ту річницю. Першою подією ювілейного року стала виставка «Марґіт, Йоланта та інші львів’янки», присвячена поповненню музейної колекції двома роботами львівських модерністок – Марґіт Райх-Сельської та Люни-Амалії Дрекслер. Її куратором виступив Андрій Бояров – дослідник львівського модернізму, перекладач та науковий редактор фундаментального польського дослідження, присвяченого львівській оранізації митців artes. Ця невелика виставка на один зал зачепила дуже масштабні питання, дотичні до проблем колоніального спадку та гендерної чутливості.

Фото: LB.ua Виставка «Марґіт, Йоланта та інші львів’янки» в NAMU

Львів між двома світовими війнами був бурхливим осередком мистецтва, де художники продовжували працювати в діалозі з ідеями авангарду, зі стилями (пост)кубізму, конструктивізму та сюрреалізму, з техніками колажу та фотомонтажу в той час, коли в підрадянській Україні подібні творчі пошуки витісняла гегемонія соцреалізму. Утім представники львівських художніх кіл здебільшого опинились поза загальним каноном історії українського мистецтва (який ми великою мірою успадкували в усіченому радянському варіанті) та поза колекціями музеїв центральної та східної України.

“Якщо подивитись на історію нашої колекції, колись вона представляла всю Україну, – розповідає директорка NAMU Юлія Литвинець. – Але поступово з різних причин ми втрачали твори, і в результаті колекція переважно обмежується художниками з центру та сходу. Роботами, які представлені на виставці, ми починаємо відновлювати втрачену цілісність.”

Така обмеженість колекції головного державного художнього музею має наслідком і викривлене сприйняття українського мистецтва поза межами України. Минулого року Європою гастролювали декілька масштабних виставок, присвячених мистецтву українського авангарду та модернізму. Найбільше охоплення мав створений на базі колекції NAMU проєкт “В епіцентрі бурі. Модернізм в Україні 1920-1930”: його показали в Мадриді, Кельні та Брюсселі. На основі цієї виставки британське видавництво Thames&Hudson, що спеціалізується на мистецтві, випустило велику красиву книгу з однойменною назвою. Очевидно, це видання продовжить важливу справу репрезентації українського мистецтва в світі. Утім географічну, а відповідно і концептуальну обмеженість цієї репрезентації добре видно з переліку розділів книги: їх чотири («Київ», «Харків», «Одеса», «Наслідки»); про західноукраїнську сцену там не йдеться.

Фото: Thames&Hudson In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900–1930s. 2022

“Я був вражений тим, що виставки українського модернізму, які зараз ходять Європою, взагалі не представляють мистецтво Львова, – каже Андрій Бояров. – Немає в них також мистецтва Ужгорода або Чернівців. Ці виставки географічно обмежені територією Російської імперії. Між тим 1920-1930 роки були дуже багаті у львівському мистецтві. Я поділився цими враженнями з київськими колегами, знайшов розуміння, і так ми зрештою прийшли до ідеї виставки львівських мисткинь в NAMU.”

Закордонні виставки, про які згадує Бояров, були задумані як яскравий акт перепривласнення художників на кшталт Малевича та позиціоновані як руйнування усталеного на заході міфу про монолітний російський авангард на користь множинності національних модернізмів. Та водночас, на рівні контенту, вони продовжували відтворювати імперський наратив, обмежуючи свою географію кордонами Російської імперії. Це не применшує їх ролі, але вказує на важливі сліпі плями. І саме з цими плямами NAMU свідомо працює через розширення колекції в бік заходу.

Музей придбав два твори, показані на виставці «Марґіт, Йоланта та інші львів’янки». Обидва – львівських авторок-модерністок. “Крім розширення географії колекції для нас також було важливо збільшити в ній видимість жінок-художниць, – пояснює Юлія Литвинець. – Зараз в нас менше авторок, ніж могло б бути, ця обмеженість – теж спадок минулого, коли мистецтво жінок розглядали більше як другорядне.”

Фото: LB.ua Люна-Амалія Дрекслер, «Йоланта», 1910. Колекція NAMU

Перший твір, що поповнив музейну колекцію – скульптура «Йоланта» Люни-Амалії Дрекслер, датована 1910-м роком. Досі вона зберігалася в архіві родини Сельських – Роман і Марґіт Сельські були єдиними з кола artes, хто залишився у Львові після Другої світової. Люна Дрекслер жила поруч із ними на вулиці Пуланського (тепер Паркова). Та перш ніж осісти у Львові вона встигла повчитися в Парижі (в Академії Гранд Шом’єр у класі Антуана Бурделя), в Римі (в Академії Медічі – там вона й виконала скульптуру «Йоланта»), в Мюнхені. «Йоланта» – це погруддя чорношкірої дівчини, яку, базуючись на архіві, дослідники визначили як прийомну доньку лікаря Фелікса Щасного-Сельського, який був дядьком Романа Сельського. Ця незвична скульптура пов’язує тепер колекцію NAMU з європейськими (зокрема, роденівськими) впливами та з потужним колом львівських скульпторок, яке з’явилось після того, як Краківська академія мистецтв у 1919 році допустила жінок до навчання.

Фото: NAMU Марґіт Сельська, «Ні, не хочемо війни», 1930-ті. Колекція NAMU

Друга робота, придбана в колекцію музея – колаж «Ні, не хочемо війни» (Nie, nie chcemy wojny) Марґіт Сельської, створений в середині 1930-х, коли художники artes відходять від естетики посткубізму та сюрреалізму в бік проголошеного ними фактореалізму (або фактомонтажу), відгукуючись на передвоєнну політичну ситуацію в Європі. “Це один з останніх колажів Марґіт, які ще залишились в Україні, – розповідає Андрій Бояров. – Тривалий час в нас нікого вони не цікавили, тоді як у Польщі це мистецтво збирали та досліджували, тож ці роботи здебільшого опинились там. Але це дуже важлива для нас робота, зокрема і тому, що вона вказує на недолугість етнічного підходу до мистецтва, який ми успадкували з радянських часів і який дуже нас збіднює. Марґіт – єврейка, яка використовує тут християнські символи, застосовує польську мову. Ця робота також важлива, бо дозволяє вивести Марґіт з тіні її чоловіка, побачити як набагато більш радикальну художницю.”

“Ми дуже раді, що нам вдалося отримати в колекцію цей колаж, – коментує заступниця директора NAMU Оксана Баршинова, – це один з найбільш оригінальних проявів раннього львівського модернізму. Крім того, в нашій колекції, переважно успадкованій з радянських часів, майже нема такого мистецтва, там превалюють традиційні художні медіа – живопис, графіка, скульптура. Тож ця можливість розширити спектр дуже цінна для нас. Звісно, ми мріємо, що колись зможемо отримати і фотоколаж Кшивоблоцького, але поки він виставлений в нас лише тимчасово”.

Фото: LB.ua Виставка «Марґіт, Йоланта та інші львів’янки» в NAMU

Крім двох придбаних музеєм робіт на виставці можна побачити невідомі досі фотографії Александера Кшивоблоцького 1930-х років, теж віднайдені в архіві Сельських. Кшивоблоцький був активним учасником artes, але після війни перебрався до Польші. В експозиції представлені його подвійний портрет Романа та Марґіт; окремий портрет Марґіт, що належить до його великої серії портретів львівських мисткинь; невідомий раніше портрет художниці Марії Тессер на тлі втраченого її портрету авторства Марґіт Сельської; фотомонтаж оголеної натури, моделлю для якої, ймовірно, була та сама Марія Тессер. Також в експозицію увійшли архівні матеріали, а ще – портрет Дебори Фогель (теоретикині мистецтва, тісно пов’язаної з групою artes) авторства сучасного львівського художника Влодка Костирка, що у своїх роботах послідовно досліджує мистецьку сцену Львова першої половини ХХст.

Фото: LB.ua Влодко Костирко, "Портрет Дебори Фогель", 2023. Приватна колекція

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Експозиція триватиме лише три дні, але супровожуватиметься паралельною програмою. 2 лютого пройде показ короткометражного фільму фотографа Вітольда Ромера «Вода» 1936 року у супроводі звукової доріжки сучасного медіахудожника Остапа Мануляка, що цьогоріч отримав премію Лятошинського. Після показу відбудеться розмова про нові медіа у львівському модернізмі. 3 лютого Андрій Бояров проведе кураторський тур експозицією.