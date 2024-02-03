США вдарили по 85 цілях в Іраці та Сирії, пов’язаних з Іраном, − Bloomberg

Республіканці вважають, що удари були незначними і їх завдали надто пізно.

Американські літаки, включно з дальніми бомбардувальниками B-1, які прилетіли зі США, завдали ударів по 85 цілям на семи об’єктах в Іраці та Сирії, пов’язаних із силами “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції та бойовиками, які фінансуються Іраном.

Про це пише Bloomberg.

Як інформує Центральне командування Збройних Сил США (CENTCOM), цілі включали засоби управління та склади ракет і безпілотників.

Це була найбільша атака на “Кудс” з 2020 року, коли колишній президент Дональд Трамп наказав убити генерала Касема Сулеймані ударом безпілотника поблизу Багдада.

Видання зазначає, що протягом найближчих днів варто чекати нових ударів.

“Наша відповідь почалася сьогодні. Це продовжуватиметься – місце та час ми оберемо”, − заявив президент Джо Байден.

“Сили “Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язані з ними групи ополчення досі є прямою загрозою стабільності Іраку, регіону та безпеки американців. Ми продовжуватимемо вживати заходів, робити все необхідне, щоб захистити наших людей і притягнути до відповідальності тих, хто загрожує їхній безпеці", − йдеться у заявіться у заяві командувача Центрального командування, генерала Майкла Еріка Курілли,

У матеріалі зазначено, що удари США по іранських ополченцях і маріонеткових силах виконали обіцянку Байдена помститися за смерть трьох американських солдатів, але залишили можливість обом сторонам відмовитися від подальшої ескалації.

Фото: EPA/UPG Передача тіл військовослужбовців США, загиблих внаслідок атаки групи “Ісламський опір в Іраку”

Байден хотів відповісти рішуче, змусивши Іран та його ставлеників “добре подумати перед майбутніми атаками”, водночас намагаючись не втягнути США в регіональний конфлікт глибше.

Окрім того, він не хоче дати американсько-іранському протистоянню зірвати попередні переговори між Ізраїлем і ХАМАСом. “Посередники Ірану пояснюють свої повторні атаки, зокрема, нищівною відповідю Ізраїлю на несподіваний напад ХАМАСу 7 жовтня та підтримкою США ізраїльського уряду США”, − зазначає Bloomberg.

Зазначимо, республіканці розкритикували Байдена. На їхню думку, атаки Єбули занадто незначними і занадто пізніми”, враховуючи чотириденну затримку з дня загибелі американських солдатів. Це, за деякими припущеннями, дало іранським офіцерам шанс втекти.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024