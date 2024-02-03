Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
​Час формулювати потреби фронту
​Час формулювати потреби фронту
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
Умєров відсторонив керівника закупівельного департаменту, якому раніше оголосили підозру
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
ГоловнаСвіт

На тлі загострення з хуситами у Червоному морі повертаються сомалійські пірати, – Bloomberg

Поки Захід бореться з єменськими хуситами, сомалійські пірати заявляють про свою присутність у Червоному морі.

На тлі загострення з хуситами у Червоному морі повертаються сомалійські пірати, – Bloomberg
Фото: facebook.com/seafarersjournal

Поки коаліція військово-морських сил країн Заходу бореться проти нападів хуситів, у Червоному морі зʼявляється нова загроза з боку сомалійських піратів, – пише Bloomberg.

"Оскільки західні військово-морські сили зосереджені на спробах придушити атаки бойовиків-хуситів на торгове судноплавство в Червоному морі, сомалійські пірати тихо демонструють ознаки повернення", – пише видання.

За інформацією Міжнародного морського бюро, яке займається спостереженням за піратством, у грудні сомалійські пірати викрали своє перше судно за шість років.

З тих пір були нові спроби, і цього тижня Британське управління морських торговельних операцій, що забезпечує зв'язок між британським флотом і торговими суднами, попередило, що в Індійському океані діють дві так звані піратські групи. 

Це сталося після того, як на вихідних охоронці товарного судна перестріляли невеликий катер приблизно за 700 миль на південний схід від Оману – далеко від місця, де відбуваються напади хуситів.

Аналітики сумніваються, що останнє недавнє відродження навряд чи стане повномасштабним повторенням тієї епохи, частково через більш прогресивні технології та той факт, що використання озброєних охоронців стало набагато поширенішим. 

Але ступінь будь-якого відродження залежатиме від того, наскільки успішно пірати зможуть відродити свої старі способи: викрадати кораблі, везти їх назад до Сомалі та чекати викупу, який іноді сягає кількох мільйонів доларів, щоб отримати викуп.

  • Єменські хусити атакують комерційні та військові судна в Червоному морі. Атаки почалися після спалаху війни між Ізраїлем і ХАМАС.
  • США і Велика Британія відправили в Червоне море свої кораблі, аби боротися з хуситськими нападами. Ситуація в Червоному морі ставить під загрозу світові торговельні шляхи і в тому числі загрожує українському експорту зерна.
  • Більше про це читайте в матеріалі "Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies