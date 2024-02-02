Американському кораблю ледь вдалося уникнути влучання ракети хуситів: застосував останню лінію оборони

Американському військовому кораблю в Червоному морі цього тижня ледь вдалося уникнути влучання хуситської ракети. Судно застосувало "останню лінію оборони" ВМС – передову систему, яку використали вперше, пише CNN.

Йдеться про систему Phalanx Close-In Weapon System (CWIS) на есмінці USS Graverly. Цього вівторка її використали уперше – проти крилатої ракети, яка наблизилася до корабля на відстань однієї милі (близько 1,6 км) – тобто за декілька секунд від зіткнення.

Автоматизована система Phalanx оснащена гарматами Гатлінга, які можуть робити до 4500 20-міліметрових пострілів за хвилину, вражаючи снаряди чи інші цілі на дуже близькій відстані.

"Система озброєння Phalanx — це швидкострільна, керована комп’ютером гармата з радіолокаційним наведенням, яка може знищувати протикорабельні ракети та інші загрози з близької відстані на суші та на морі", – повідомлив виробник Raytheon на своїй вебсторінці під назвою "Остання лінія оборони".

Раніше американські кораблі відбивали гуситські атаки завдяки системам оборони, що спрацьовують на більшій відстані. Це можуть бути ракети Standard SM-2, Standard SM-6 і Evolved Sea Sparrow. Ці оборонні ракети вражають свої цілі на відстані 8 миль (близько 12 кілометрів) або більше. Але у вівторок ввечері цього не сталося з невідомих причин.