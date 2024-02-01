"Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро, коли вони необхідні, – фон дер Ляєн

Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро надані Україні, коли вони необхідні.Крім того, ЄС розглядає Український фонд як гнучкий інструмент, який може використовуватися в найкращий час та у найбільш доцільних пропорціях в інтересах України.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі, пише Укрінформ.

"Пакет у 50 мільярдів (євро) має бути використаний протягом чотирьох років, але ми маємо гнучкість, щоб виплачувати ці гроші найкращим чином, там і коли вони необхідні. На цей час не було прийнято жодних рішень про деталі, але ми ще не на стадії здійснення виплат. Він, у цілому, є гнучким бюджетом", – зауважила президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що сьогоднішнє рішення Євроради може також відіграти позитивну роль в ухваленні рішення Конгресу США щодо фінансової підтримки України.