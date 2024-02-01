"Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро, коли вони необхідні, – фон дер Ляєн

Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро надані Україні, коли вони необхідні.Крім того, ЄС розглядає Український фонд як гнучкий інструмент, який може використовуватися в найкращий час та у найбільш доцільних пропорціях в інтересах України.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі, пише Укрінформ.
"Пакет у 50 мільярдів (євро) має бути використаний протягом чотирьох років, але ми маємо гнучкість, щоб виплачувати ці гроші найкращим чином, там і коли вони необхідні. На цей час не було прийнято жодних рішень про деталі, але ми ще не на стадії здійснення виплат. Він, у цілому, є гнучким бюджетом", – зауважила президент Єврокомісії.
Вона наголосила, що сьогоднішнє рішення Євроради може також відіграти позитивну роль в ухваленні рішення Конгресу США щодо фінансової підтримки України.
- Сьогодні, 1 лютого, всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
- Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні сьогодні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility може надійти вже у перших числах березня.