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"Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро, коли вони необхідні, – фон дер Ляєн

Рішення Євроради сьогодні може позитивно вплинути на ухвалення рішення Конгресу США щодо фінансової підтримки України.

"Євросоюз зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро, коли вони необхідні, – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Євросоюз  зберігає гнучкість, щоб виплачувати 50 млрд євро надані Україні, коли вони необхідні.Крім того, ЄС розглядає Український фонд як гнучкий інструмент, який може використовуватися в найкращий час та у найбільш доцільних пропорціях в інтересах України.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі, пише Укрінформ.

"Пакет у 50 мільярдів (євро) має бути використаний протягом чотирьох років, але ми маємо гнучкість, щоб виплачувати ці гроші найкращим чином, там і коли вони необхідні. На цей час не було прийнято жодних рішень про деталі, але ми ще не на стадії здійснення виплат. Він, у цілому, є гнучким бюджетом", – зауважила президент Єврокомісії.   

Вона наголосила, що сьогоднішнє рішення Євроради може також відіграти позитивну роль в ухваленні рішення Конгресу США щодо фінансової підтримки України.

  • Сьогодні, 1 лютого, всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
  • Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні сьогодні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility може надійти вже у перших числах березня. 
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